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Международный пассажиропоток красноярского аэропорта вырос почти в четыре раза

Международный пассажиропоток красноярского аэропорта вырос почти в четыре раза
Иллюстрация: Вячеслав Степанов/пресс-служба аэропорта Красноярск

Прямое авиасообщение Красноярска с заграницей восстановилось в середине октября. За неполные три недели этой возможностью воспользовалось несколько тысяч человек.

#НОВОСТИ
В октябре 2020 года из аэропорта Красноярск за рубеж слетало 3 492 человека, что в 3,6 раза больше, чем в сентябре этого же года. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани.
 
Такой всплеск на международных рейсах авиаторы связывают с включением Красноярска в список городов, откуда разрешено прямое авиасообщение с заграницей. Это произошло 12 октября 2020 года. До этого слетать «за кордон» можно было только с пересадкой.
 
Общий же пассажиропоток красноярского аэропорта в октябре 2020 года составил 146 455 человек, что на 30% меньше, чем в аналогичном месяце 2019-го. Подобную динамику демонстрирует и пассажиропоток в целом по отрасли (35%).
 
При этом за октябрь 2020 года было совершено 1 160 взлет-посадок, что всего на 60 меньше прошлогоднего показателя.
 
Самыми популярными направлениями октября стали: Москва, Новосибирск, Сочи, Норильск, Игарка, Санкт-Петербург.
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