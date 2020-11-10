Путин поручил сократить выбросы парниковых газов в Красноярске к 2030 году

Владимир Путин, Президент России, поручил обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70 % по сравнению с 1990 годом. Документ опубликован на сайте портала правовой информации.

Красноярск входит в пилотную программу «Чистый воздух». Цель эксперимента — снизить объем вредных выбросов в атмосферный воздух в 12 городах, где кроме Красноярска — Норильск, Братск, Омск, Чита, Новокузнецк, а также Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Челябинск и Череповец.

Как показало недавнее исследование Cardiovascular Research, плохая экология напрямую связана со смертностью от COVID-19 — 15 % смертей от коронавируса в мире связано с загрязнением воздуха.