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Путин поручил сократить выбросы парниковых газов в Красноярске к 2030 году

Путин поручил сократить выбросы парниковых газов в Красноярске к 2030 году
Иллюстрация: runews24.ru

Владимир Путин, Президент России, поручил обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70 % по сравнению с 1990 годом. Документ опубликован на сайте портала правовой информации.

#НОВОСТИ

Красноярск входит в пилотную программу «Чистый воздух». Цель эксперимента — снизить объем вредных выбросов в атмосферный воздух в 12 городах, где кроме Красноярска — Норильск, Братск, Омск, Чита, Новокузнецк, а также Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Челябинск и Череповец.

Как показало недавнее исследование Cardiovascular Research, плохая экология напрямую связана со смертностью от COVID-19 — 15 % смертей от коронавируса в мире связано с загрязнением воздуха.

Когда люди вдыхают загрязненный воздух, его мельчайшие частицы проникают через легкие в кровеносные сосуды, вызывая воспаления и клеточный стресс. В результате повреждается внутренняя поверхность артерий, они сужаются и теряют гибкость. Нечто похожее происходит и тогда, когда коронавирус тем же путем проникает в организм», — объяснил один из авторов исследования профессор Университета им. Иоганна Гутенберга (Германия) Томас Мюнцель.

 

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