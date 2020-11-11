Красноярский край вошел в ТОП-15 по льготной ипотеке в стране

Кроме него в этой группе еще лишь один сибирский регион. На них двоих приходится больше половины всех выданных в Сибирском федеральном округе ипотечных кредитов.

Красноярский край занимает одиннадцатое место среди все территорий России по выдаче ипотеки со ставкой не более 6,5% годовых. Об этом рассказал директор подразделения «Сопровождение программ в жилищной сфере» корпорации ДОМ.РФ Виталий Насонов в ходе пресс-конференции с сибирскими журналистами.

Это вторая позиция по Сибирскому федеральному округу. Лидером же в этом сегменте займов является Новосибирская область.

На два субъекта приходится свыше 50% объема выдачи льготной ипотеки среди всех регионов СФО. В Новосибирской области и Красноярском крае уже заключено 13,3 тысячи договоров на более чем 32 млрд рублей», — сказал Насонов.

По его словам, всего в России на 5 ноября 2020 года выдано 263,9 тысячи кредитов по льготной ипотечной программе на общую сумму 750,9 млрд рублей. Доля Сибирского федерального округа составляет 10% — выдано более 25 тысяч кредитов, заключено более 26 тысяч договоров.