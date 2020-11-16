В Красноярске началась установка семи новогодних ёлок
На монтаж праздничных деревьев уйдет чуть больше месяца. Также стало стало известно, куда переедет самая большая елка Красноярска — с Театральной площади.
Работы по установке новогодних ёлок в Красноярске начнутся на этой неделе, рассказали в департаменте городского хозяйства мэрии.
Речь идет о семи площадках, за которые отвечает департамент:
- сквер им. Чернышевского в Центральном районе;
- сквер на ул. Павлова, 21 в Кировском районе;
- парк Гагарина в Железнодорожном районе;
- сквер «Паниковка» в Свердловском районе;
- сквер в микрорайоне Солнечный;
- сквер «Каменный городок» на ул. Щорса;
- сквер Космонавтов.
Сейчас на площадки завозят все конструкции и сопутствующее оборудование, а в скором времени начнется и монтаж», — рассказали в ДГХ.
Все ели, которые устанавливают в этом году за счет средств городского бюджета, — это те же светодинамические конструкции, которые устанавливались в городе и раньше. Однако некоторые из них поменяют прописку. Так, например, в сквер Космонавтов переедет ёлка, которая раньше была установлена на Театральной площади, а пять новогодних деревьев из него распределят по другим площадкам, рассказали DK.RU в муниципалитете.
Работы должны быть завершены к 20 декабря. Их стоимость составляет чуть больше 21 млн рублей. Контракт заключен с муниципальным предприятием «Красноярскгорсвет». Плюс 3,3 млн за фундамент в сквере Космонавтов.
Напомним, что в этом году ёлку на Театральной площади решили не устанавливать из-за близлежащей стройки.