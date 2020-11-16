В Красноярске началась установка семи новогодних ёлок

Сейчас на площадки завозят все конструкции и сопутствующее оборудование, а в скором времени начнется и монтаж», — рассказали в ДГХ.

Все ели, которые устанавливают в этом году за счет средств городского бюджета, — это те же светодинамические конструкции, которые устанавливались в городе и раньше. Однако некоторые из них поменяют прописку. Так, например, в сквер Космонавтов переедет ёлка, которая раньше была установлена на Театральной площади, а пять новогодних деревьев из него распределят по другим площадкам, рассказали DK.RU в муниципалитете.