Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 20.11
76,26
90,34
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Сергея Толмачева лишили депутатских полномочий

Сергея Толмачева лишили депутатских полномочий
Иллюстрация: ruspekh.ru

Такое решение приняла сегодня сессия Законодательного Собрания Красноярского края. Дальнейшая судьба бывшего политтехнолога (и теперь уже депутата) пока неизвестна.

#НОВОСТИ
Сергей Толмачев избирался от Октябрьского района (одномандатный округ № 5). Где он продолжит свою карьеру, пока не сообщается.
 
Напомним, в сентябре 2020 года появилась информация, что Толмачев может стать заместителем губернатора Севастополя, которым недавно (на тот момент) избрали экс-красноярца Михаила Развожаева, кампанией которого якобы и занимался бывший уже депутат.
 
Однако тогда ни в ЗС, ни в региональном отделении «Единой России», членом которой является Толмачев, это сообщение не подтвердили.
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Опрос «ДК»: Прощай, ЕНВД! Здравствуй, кризис!Опрос «ДК»: Прощай, ЕНВД! Здравствуй, кризис!
  • Три чиновника из Красноярского края получили должности в СевастополеТри чиновника из Красноярского края получили должности в Севастополе
  • «Автоспецбаза» избавится от неэффективного менеджера«Автоспецбаза» избавится от неэффективного менеджера
  • В красноярском аэропорту одни из самых дорогих в России тестов на коронавирусВ красноярском аэропорту одни из самых дорогих в России тестов на коронавирус
  • «Булгаков» принимал после одиннадцати и будет оштрафован«Булгаков» принимал после одиннадцати и будет оштрафован
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.