Сергея Толмачева лишили депутатских полномочий

Такое решение приняла сегодня сессия Законодательного Собрания Красноярского края. Дальнейшая судьба бывшего политтехнолога (и теперь уже депутата) пока неизвестна.

Сергей Толмачев избирался от Октябрьского района (одномандатный округ № 5). Где он продолжит свою карьеру, пока не сообщается.

Напомним, в сентябре 2020 года появилась информация, что Толмачев может стать заместителем губернатора Севастополя, которым недавно (на тот момент) избрали экс-красноярца Михаила Развожаева, кампанией которого якобы и занимался бывший уже депутат.

Однако тогда ни в ЗС, ни в региональном отделении «Единой России», членом которой является Толмачев, это сообщение не подтвердили.