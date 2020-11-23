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Гибридную солнечную станцию в Эвенкии построят к лету 2021 года

Гибридную солнечную станцию в Эвенкии построят к лету 2021 года
Иллюстрация: www.krskstate.ru

Строительство автономной гибридной энергетической установки (АГЭУ) в Туре мощностью 2,5 МВт началось в июле 2020 года. Инвестором проекта выступает ГК «Хевел», один из активов Виктора Вексельберга.

#НОВОСТИ

Среднегодовая выработка энергии на станции составит 2,56 млн кВт.ч. АГЭУ мощностью 2,5 МВт, оснащенная тремя дизельными электростанциями и системой накопления энергии (СНЭ) емкостью 450 кВт*ч станет самой мощной установкой такого типа в России.

Стоимость проекта оценивается в 300 млн рублей.

Гибридная энергоустановка обеспечит бесперебойную подачу электричества жителям близлежащих поселков и позволит сэкономить бюджетные средства, направляемые на субсидирование выработки энергии дизельными станциями. Инвестор планирует окупить затраты на строительство в течение 10 лет.

Как отметил заместитель министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края Евгений Федосеев, наибольший потенциал модернизации энергосистемы есть в Туруханском и Енисейском районах, в Эвенкии и на Таймыре.

В эти территории направляется существенный объем средств краевого бюджета на субсидирование выработки электроэнергии дизельными станциями.  Модернизация  объектов энергетики позволит не только снизить нагрузку на региональный бюджет, но и обеспечить бесперебойное энергоснабжение территорий», - цитирует Федосеева пресс-служба краевого правительства.

 

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