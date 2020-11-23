Скончался экс-глава Хакасии Виктор Зимин
С августа он находился в военном госпитале в Москве, где лечился от COVID-19, который бывшему чиновнику диагностировали после командировки на Дальний Восток.
В Москве на 59-м году жизни скончался бывший губернатор Хакасии Виктор Зимин. Смерть наступила в 5:00 по московскому времени, сообщает информационное агентство «Хакасия» со ссылкой на источник, близкий к окружению экс-чиновника.
Причиной смерти стала тяжелая форма пневмонии.
В августе 2020 года Зимина госпитализировали с диагнозом COVID-19, после командировки на Дальний Восток. Лечился он в военном госпитале в Москве.
Виктор Зимин родился 23 августа 1962 года.
В 2003 году его депутатом Верховного Совета Хакасии, а в 2007-м — депутатом Госдумы РФ.
10 декабря 2008 года Зимину дали полномочия председателя республиканского правительства, исполнять которые он начал 15 января 2009 года.
С 18 ноября 2010 года, в связи с принятием Конституционного закона Хакасии, должность Зимина переименовали в главу Республики Хакасия — председатель правительства Республики Хакасия.
4 декабря 2011 года он был избран депутатом Госдумы РФ от партии «Единая Россия», но отказался от депутатского мандата.
В 2013-2018 годах был председателем Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».
8 сентября 2013 года Виктор Зимин большинством голосов — более 63% — был избран главой Хакасии
22 сентября 2018 года заявил, что покидает этот пост.
Последнее место работы Виктора Зимина —РЖД, где он возглавлял Дирекцию развития железных дорог Восточного полигона.