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Скончался экс-глава Хакасии Виктор Зимин

Скончался экс-глава Хакасии Виктор Зимин
Иллюстрация: Виктор Зимин/Instagram

С августа он находился в военном госпитале в Москве, где лечился от COVID-19, который бывшему чиновнику диагностировали после командировки на Дальний Восток.

#НОВОСТИ
В Москве на 59-м году жизни скончался бывший губернатор Хакасии Виктор Зимин. Смерть наступила в 5:00 по московскому времени, сообщает информационное агентство «Хакасия» со ссылкой на источник, близкий к окружению экс-чиновника.
 
Причиной смерти стала тяжелая форма пневмонии.
 
В августе 2020 года Зимина госпитализировали с диагнозом COVID-19, после командировки на Дальний Восток. Лечился он в военном госпитале в Москве.
 
Виктор Зимин родился 23 августа 1962 года.
 
В 2003 году его депутатом Верховного Совета Хакасии, а в 2007-м — депутатом Госдумы РФ.
 
10 декабря 2008 года Зимину дали полномочия председателя республиканского правительства, исполнять которые он начал 15 января 2009 года.
С 18 ноября 2010 года, в связи с принятием Конституционного закона Хакасии, должность Зимина переименовали в главу Республики Хакасия — председатель правительства Республики Хакасия.
 
4 декабря 2011 года он был избран депутатом Госдумы РФ от партии «Единая Россия», но отказался от депутатского мандата.
В 2013-2018 годах был председателем Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».
 
8 сентября 2013 года Виктор Зимин большинством голосов — более 63% — был избран главой Хакасии
 
22 сентября 2018 года заявил, что покидает этот пост.
 
Последнее место работы Виктора Зимина —РЖД, где он возглавлял Дирекцию развития железных дорог Восточного полигона.
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