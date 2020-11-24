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Микрозаймы в Красноярском крае догнали и перегнали прошлогодние показатели

Микрозаймы в Красноярском крае догнали и перегнали прошлогодние показатели
Иллюстрация: nbj.ru

После апрельского падения почти на треть, выдача займов «до зарплаты» впервые вышла на доковидный уровень показатели, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

#НОВОСТИ
По информации НБКИ, в январе-октябре 2020 года в Красноярском крае выдано 334 912 займов «до зарплаты», что на 0,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
 
По числу микрозаймов край идет вторым по Сибири. Лидирует же Кемеровская область с 521 715 подобных кредитов с ростом 19,9% (самый большой в России).
 
Примечательно, что в среднем по России количество выданных микрозаймов за десять месяцев этого года также превосходит прошлогодние показатели на 0,1%, составляя 15,65 млн.
 
В октябре 2020 года Красноярский край впервые вышел на прошлогодние показатели по выдаче займов «до зарплаты» — в начале года эти показатели отставали от прошлогодних на 6,6%, а после апрельского сокращения на 33,1% и вовсе оказались крайне низки. Однако уже к июню микрозаймы несколько отыграли это падение, прибавив в числе 2,1%.
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