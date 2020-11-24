Микрозаймы в Красноярском крае догнали и перегнали прошлогодние показатели

После апрельского падения почти на треть, выдача займов «до зарплаты» впервые вышла на доковидный уровень показатели, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

По информации НБКИ, в январе-октябре 2020 года в Красноярском крае выдано 334 912 займов «до зарплаты», что на 0,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

По числу микрозаймов край идет вторым по Сибири. Лидирует же Кемеровская область с 521 715 подобных кредитов с ростом 19,9% (самый большой в России).

Примечательно, что в среднем по России количество выданных микрозаймов за десять месяцев этого года также превосходит прошлогодние показатели на 0,1%, составляя 15,65 млн.