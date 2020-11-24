В Красноярске открылся пятый «Макдоналдс»

Владельцы обещают, что это не последнее открывшееся заведение сети в городе, но о конкретных планах развития и сроках их реализации пока говорят неохотно.

Новый ресторан известного бренда фаст-фуд «Макдоналдс» открылся в Красноярске. Расположен он на Предмостной площади — проспект им. газеты «Красноярский рабочий», 195.

Ранее это помещение занимало другое заведение быстрого питания — Big Yorker — которое, закрывшись в марте на самоизоляцию, через несколько месяцев покинуло рынок. Тогда же стало известно, что на его месте откроется «Макдоналдс».

Ресторан на Предмостной стал пятым «Макдоналдсом» в Красноярске. Как рассказали DK.RU в компании «ГиД», которая развивает сеть в Сибири по франшизе, это не последнее подобное заведение в городе. О конкретных планах они пока не говорят (как и об объеме инвестиций), но уточняют, что планируют сравнять число ресторанов в Красноярске с Новосибирском (сейчас восемь, скоро будет девять). Всего же «ГиД» управляет 20 «Макдоналдсами» в Сибири.