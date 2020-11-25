Норникель планирует вложить дополнительные средства в развитие трех регионов

Накануне президент «Норникеля» Владимир Потанин и губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписали соглашение о сотрудничестве в развитии социальной сферы региона.

Аналогичные документы были ранее подписаны еще с двумя субъектами Федерации, где работают предприятия «Норникеля» - Мурманской и Саратовской областями.

В Забайкалье компания намерена поддерживать приоритетные программы и проекты в сфере образования, науки, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, социальной поддержки, охраны окружающей среды. Финансирование на эти цели со стороны «Норникеля» на ближайшие шесть лет будет увеличено с 1,85 млрд руб. до 2,4 млрд руб. В частности, на поддержку детского и юношеского хоккея в Забайкальском крае на период 2021-2023 гг будет выделено 35 млн руб. в год. Только в 2020 году компания направила на реализацию программ поддержки в Забайкальский край 376,7 млн руб., а также поставила по просьбе региона специализированную технику: два автомобиля скорой помощи, две мобильные лаборатории, аппараты ИВЛ и комплекты реагентов для тестирования. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в крае «Норникель» принял решение выделить на борьбу с коронавирусом еще 50 млн руб.

Для края реализация крупных инвестиционных проектов - это возможность для экономического развития, благодаря им создаются высокооплачиваемые, современные рабочие места. Но также это и возможность реализовать успешную социальную политику, т.к. наши бюджетные возможности принципиально меняются, и это позволяет нам решать ключевые социальные задачи, выполнять обязательства перед людьми, создавать благоприятную среду в населенных пунктах. И чем больше таких проектов будет реализовываться, тем будет для нас лучше», - отметил губернатор Забайкалья Александр Осипов.

В ходе рабочей встречи глава региона поблагодарил Владимира Потанина за помощь региону в борьбе с COVID-19 и вручил президенту «Норникеля» Почетную Грамоту губернатора Забайкальского края.

Эффективное сотрудничество с регионом, в котором расположены активы компании - залог плодотворной работы. Мы благодарны Забайкальскому краю за поддержку в создании с нуля нового современного предприятия и за то, что Александр Михайлович высказал готовность по-прежнему предоставлять благоприятные условия для нашей инвестиционной деятельности. Компания намерена и дальше развивать партнерство, принимать активное участие в социальной жизни региона. Это создает у людей правильное ожидание того, что о них будут заботиться не разово, не случайно, а долгосрочно и системно», - сказал в ходе церемонии подписания соглашения Владимир Потанин.

Соглашения с Мурманской и Саратовской областями также предусматривают увеличение финансирования проектов в регионах, в частности, на развитие социальной сферы Мурманской области выделено 2,3 млрд руб., в том числе на строительство нового корпуса Мончегорской центральной районной больницы. В Саратовской области компания развивает несколько образовательных программ с профильными вузами региона, а также оказывает поддержку музеям и монастырям, в том числе с целью противодействия коронавирусной инфекции.

Отметим, в 2020 году заканчивается срок действия десятилетнего соглашения между «Норникелем» и Красноярским краем, которое предусматривало развитие социальной сферы Норильска и региона в целом. Соглашение включало в себя в том числе софинансирование программы переселения северян на материк. Также компания по собственной инициативе вложила значительные средства в ремонт взлетно-посадочной полосы и самого аэропорта Норильск, профинансировала строительство линии оптоволоконной связи – ее протянули из Нового Уренгоя, дав горожанам возможность пользоваться высокоскоростным интернетом.

Как рассказал в интервью «Северному городу» президент «Норникеля» Владимир Потанин, компания готова заключить новое соглашение с Красноярским краем. Потанин убежден, что такая форма взаимодействия пойдет региону на пользу и позволит реализовать значимые социальные инициативы более масштабно.