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В Красноярске отменили новогодние гуляния

В Красноярске отменили новогодние гуляния
Иллюстрация: imhodom.ru

По заветам Собянина, отменить масштабные празднования из-за пандемии коронавируса решил также и мэр Еремин, — по его словам, здоровье горожан сейчас в приоритете.

#НОВОСТИ

Только в прошлом году на открытии главной елки города собрались 12 тысяч жителей. В этом году допустить такую концентрацию людей в одном месте, даже на улице, — небезопасно», — пишет глава города в инстаграм.

Елки будут «открываться» по мере завершения работ по оформлению праздничных деревьев и ледовых городков: после 20 декабря.

Нам важно выдержать золотую середину: создать праздничную атмосферу в городе, не усугубив при этом ситуацию с пандемией».

Ранее мы писали о том, что на елки и ледовые городки в этом году выделили почти 50 млн рублей. Что елка с Театральной площади переехала в сквер Космонавтов в Октябрьском районе из-за масштабного строительства: разбивать ледовый городок и на площади у театра оперы и балета в таких условиях просто небезопасно.

Ранее

 

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