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Красноярский «Че Почем Бар» вернется на рынок в новом временном формате

Красноярский «Че Почем Бар» вернется на рынок в новом временном формате
Иллюстрация: 24fusion.ru

Вместе с несколькими другими красноярскими барами, заведение закрылось около четырех недель назад. Причиной стали проблемы с наполняемостью и проверками.

#НОВОСТИ
«Че Почем Бар» снова начнет работать в Красноярске. Информация об этом появилась на странице заведения в Instagram.
 
Как сказано в посте, работать бар будет только по пятницам и субботам.
Живой вокал, диджеи и только честные цены! Вход свободный», — сказано в сообщении.
Напомним, что «Че Почем Бар» закрылся 1 ноября 2020 года. Как рассказывал тогда DK.RU владелец заведения Сергей Маслаков, произошло это, в том числе, из-за постоянных проверок Роспотребнадзора, которые мешали работать, а гостям — отдыхать.
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