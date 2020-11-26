Красноярский «Че Почем Бар» вернется на рынок в новом временном формате
Вместе с несколькими другими красноярскими барами, заведение закрылось около четырех недель назад. Причиной стали проблемы с наполняемостью и проверками.
«Че Почем Бар» снова начнет работать в Красноярске. Информация об этом появилась на странице заведения в Instagram.
Как сказано в посте, работать бар будет только по пятницам и субботам.
Живой вокал, диджеи и только честные цены! Вход свободный», — сказано в сообщении.
Напомним, что «Че Почем Бар» закрылся 1 ноября 2020 года. Как рассказывал тогда DK.RU владелец заведения Сергей Маслаков, произошло это, в том числе, из-за постоянных проверок Роспотребнадзора, которые мешали работать, а гостям — отдыхать.