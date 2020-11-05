Красноярские бары закрываются из-за ковидных ограничений или меняют формат

Несколько ночных заведений Красноярска приостановили свою работы. Причина: снижение посещаемости из-за карантинных ограничений и постоянные проверки контролирующих органов.

Пять баров Красноярска приостановили свою работу. Об этом сообщила телекомпаний ТВК со ссылкой на соцсети заведений. Речь идет о барах «Лошадка», Harley’s, «ФЛЭТ», «Брэд Пить» и «Че Почем».

Как рассказал DK.RU владелец бара «Че почем» Сергей Маслаков, одной из причин стали постоянные проверки со стороны надзорных органов — Роспотребнадзора и полиции — основные претензии которых касались посетителей, сидящих у барной стойки.

Доходило до того, что нас проверяли дважды в сутки. В таких условиях нормально работать просто невозможно», — говорит Маслаков.

По его словам, штрафов его заведению пока не выписывали (да и про других он не слышал), но уверенности в том, что это не произойдет, у него нет.

К тому же, из-за ограничений времени работы (до 23:00) наполняемость заведений сильно снизилась.

Наш контингент обычно только подтягивался к 23 часам и не смог оперативно перестроится. В результате посещаемость бара упала процентов на 80», — говорит Маслаков.

При этом он уверяет, что средний чек в «Че почем» остался на прежнем уровне. Подтверждает это и владелец бара «Нет проблем» Евгений Пономарев.

Средний чек действительно остался прежним, но из-за снижения наполняемости [выпадения посетителей, которые приходили после 23:00], выручка бара упала на 35% в будни и на 45% в выходные», — рассказал он.

При этом закрывать «Нет проблем» Пономарев не собирается. Но несколько меняет формат.

Со следующей недели мы будем открываться в 12 часов и вернем бизнес-ланчи То же сделали и в другом проекте, где я участвую, — Yushin Brothers — здесь тоже ввели бизнес ланчи и начали работать с 12 до 15 часов».

Как долго владельцы закрывшихся баров будут держать их в этом состоянии, неизвестно. Тот же Сергей Маслаков говорит, что, по крайней мере, до декабря открываться точно не будет.