Ресторанная группа 075 group запустила формат онлайн-корпоративов

Удаленные ужины не новы для компании — их начали устраивать еще весной этого года. Да и стоимость относительно не высока. Возможно, поэтому формат оказался востребован у бизнеса.

На базе ресторана 0.75 please запустили онлайн-корпоративы. Об этом заведение сообщило на своей странице в Instagram.

Как рассказал DK.RU владелец 075 group, в которую входит ресторан, Александр Митраков, подобный формат они «откатали» на онлайн-ужинах этой весной.

Во время локдауна мы делали такие мероприятия для клиентов нескольких банков и решили развить эту идею и провели онлайн-ужин для гостей нашего ресторана. И когда ввели полный запрет на корпоративы и массовые мероприятия в общепите, мы решили и их перевести в эту форму», — говорит ресторатор.

Суть такого корпоратива довольно проста. Каждый участник получает бокс с ингредиентами на четыре-пять курсов. Подключившись к общей трасляции, которую ведет персонал 0.75 please в, они готовят некое заданное блюдо. Параллельно с этим повара и бармены делятся опытом и историями из жизни ресторанов, а сомелье 0.75 please Александр Волощук рассказывает о вине (прилагается к боксу).

Стоимость такого корпоратива варьируется от меню, которое составляется индивидуально, и, собственно, цены ингредиентов. В среднем это 5-6 тысяч рублей за бокс на две персоны и 3,5-4 тысячи — на одну.

Формат оказался очень популярным — за примерно 10 часов [как появился пост в Instagram] мы получили уже несколько заявок. Причем не только из Красноярска», — рассказывает Александр Митраков.