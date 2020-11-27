Автокредитование в Красноярском крае немного отыграло весеннее падение

Несмотря на восходящий тренд, этот сегмент в крае продолжает существенно отставать от прошлогодних показателей. Плюс к этому, он почти в четыре раза больше, чем в среднем по стране.

За десять месяцев 2020 года в Красноярском крае был выдан 8 961 кредит на покупку автомобиля. Это на 24,3% меньше, чем за январь-октябрь прошлого года, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Напомним, что основное падение в сегменте авткредитования пришлось на апрель и май 2020-го, когда этот рынок по отношению к аналогичным месяцам 2019 года просел на 77,4% и 50,3% соответственно. В результате по итогу первого полугодия он отстал от себя прошлогоднего на 27,4%.

Однако уже в июле рынок начал восстанавливаться, превысив показатели 2019 года на 5,6%. Такая тенденция сохранилась и в августе (+8,2%). По итогу же третьего квартала в крае было выдано автокредитов на 5,8%, чем в том же периоде годом ранее.

Добавим, что в целом по России за десять месяцев 2020 года было выдано 735,6 тысячи кредитов на покупку автомобилей, что на 6,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.