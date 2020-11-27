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Красноярская сеть «Рыба Пила» доплыла до «Белых Рос»

Красноярская сеть «Рыба Пила» доплыла до «Белых Рос»
Иллюстрация: "Рыба Пила"

Точка компании открылась в одном из супермаркетов этого района в формате shop-in-shop. В планах предпринимателей запустить еще несколько таких площадок.

#НОВОСТИ
В микрорайоне «Белые Росы» открылся магазин «Рыба Пила». Об этом в своем Facebook сообщила собственник компании Светлана Буриченко.
 
По ее словам, магазин будет работать в формате shop-in-shop в одном из супермаркетов «Красный Яр» — на Карамзина, 25. В сети эту информацию подтвердили, уточнив, что это уже второй опыт сотрудничества с компанией Буриченко — первый их shop-in-shop работает в «Красном Яре» на Весны, 1.
 
Как рассказала Светалана Буриченко DK.RU, помимо этого «Рыба Пила» в таком же формате готовится открыться в одном из супермаркетов сети «Командор» (в каком именно она не уточнила). 
Мы планировали сделать это до Нового года, но, похоже, физически не успеем», — говорит Буриченко.
В «Командоре» ситуацию пока не комментируют.
 
Теперь «Рыба Пила» представлена в Красноярске четырьмя точками продаж — двумя фирменными магазинами и двумя shop-in-shop. В планах компании в следующем году открыть еще два фирменных магазина (сейчас под них ищут помещения) и продолжить развивать формат shop-in-shop.
 
Напомним, что первый магазин «Рыба Пила» открылся в Красноярске 5 октября 2019 года.
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