Красноярская сеть «Рыба Пила» доплыла до «Белых Рос»

Точка компании открылась в одном из супермаркетов этого района в формате shop-in-shop. В планах предпринимателей запустить еще несколько таких площадок.

В микрорайоне «Белые Росы» открылся магазин «Рыба Пила». Об этом в своем Facebook сообщила собственник компании Светлана Буриченко.

По ее словам, магазин будет работать в формате shop-in-shop в одном из супермаркетов «Красный Яр» — на Карамзина, 25. В сети эту информацию подтвердили, уточнив, что это уже второй опыт сотрудничества с компанией Буриченко — первый их shop-in-shop работает в «Красном Яре» на Весны, 1.

Как рассказала Светалана Буриченко DK.RU, помимо этого «Рыба Пила» в таком же формате готовится открыться в одном из супермаркетов сети «Командор» (в каком именно она не уточнила).

Мы планировали сделать это до Нового года, но, похоже, физически не успеем», — говорит Буриченко.

В «Командоре» ситуацию пока не комментируют.

Теперь «Рыба Пила» представлена в Красноярске четырьмя точками продаж — двумя фирменными магазинами и двумя shop-in-shop. В планах компании в следующем году открыть еще два фирменных магазина (сейчас под них ищут помещения) и продолжить развивать формат shop-in-shop.