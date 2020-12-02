Аэропорт Красноярск получит 1,3 млрд на реконструкцию рулежной дорожки из госбюджета

Средства из федеральной казны должны поступить до конца 2020 года. Они потребуются для завершения реконструкции магистральной рулежной дорожки в аэропорту. Она должна войти в эксплуатацию в 2021 году.

Работы ведутся в рамках краевой программы «Развитие транспортной системы».

Субсидия в размере 1,27 млрд рублей выделена в рамках федерального проекта «Развитие региональных аэропортов и маршрутов». На текущий момент техническая готовность объекта составляет 87%», - сообщила пресс-служба краевого правительства.

Как уточняет «Интерфакс», край также выделит средства в размере 67 млн рублей.

Удлинение рулежной дорожки позволит вдвое увеличить пропускную способность взлетно-посадочной полосы аэропорта — с 12 до 24 взлетно-посадочных операций в час.

Напомним, в июле 2019 года председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 600 млн рублей на софинансирование мероприятий по реконструкции магистральной рулежной дорожки из резервного фонда Правительства. Увеличение пропускной способности аэропорта необходимо для создания на его базе авиахаба группы «Аэрофлот». Из-за пандемии коронавируса национальный перевозчик скорректировал свои планы развития.

Напомним, что о своем намерении создать в Красноярске хаб нацперевозчик объявил еще в марте 2019 года. К 2023-му он собирался создать на базе красноярского аэропорта узел, где будут базироваться самолеты Boeing 737 и SuperJet100. Рейсы по 11 новым направлениям внутри страны и за рубеж планировали начать 29 марта 2020 года.

На базе красноярского аэропорта планируется создать и грузовой авиахаб. Первое соглашение о его строительстве было подписано в рамках Красноярского экономического форума еще в 2013 году. Тогда в нем собирались участвовать компания «Аэропорты Регионов» и «Интерпорт».