Акселератор личного бренда: игровой, витаминный, объединяющий

Проект «Акселератор личного бренда» запустился в разгар первой волны коронавируса объединяя людей, решивших, что даже в сложной ситуации важно мечтать и строить планы с теми, кто близок по духу.

Это был уже третий поток АЛБ — совместного проекта имидж-тренера Наталии Метельковой и главного редактора издания «Деловой квартал» в Красноярске Юлии Чанчиковой. Понимая, что в 2020 году обучаться и общаться придется в основном онлайн, авторы сделали курс еще более динамичным, соревновательным, игровым. Добавили «витаминных бонусов» в виде дополнительных кoнсультаций по важным для бизнеса в текущей ситуации темам. В итоге сложный период прошел для участников проекта под знаком развития и позитивных трансформаций. Уже по традиции победители — те, кто продемонстрировал наиболее интенсивную включенность в процесс, — получили возможность рассказать о себе на страницах журнала «Деловой квартал».

Ирина Дайновец: «Я ательер по любви»

Ирина Дайновец шьет одежду европейского качества и умеет создавать образы, которые дарят уверенность в себе и радость. Ее секрет прост и сложен одновременно — одежда с любовью.

— С малых лет, сколько себя помню, я всегда интересовалась тканями и одеждой. Мне нравилось крутить ручку швейной машинки, смотреть, как плавно двигается ткань. Мамина шкатулка с пуговицами казалась мне ларцом с самоцветами. Журналы мод завораживали изящными моделями. А непонятные линии-выкройки тянули разобраться. — С малых лет, сколько себя помню, я всегда интересовалась тканями и одеждой. Мне нравилось крутить ручку швейной машинки, смотреть, как плавно двигается ткань. Мамина шкатулка с пуговицами казалась мне ларцом с самоцветами. Журналы мод завораживали изящными моделями. А непонятные линии-выкройки тянули разобраться.

В шесть лет меня отправили к тете на каникулы, в Ташкент. Иногда она, перебирая свои вещи, открывала сундук с нацио-нальными тканями, и я балдела от вида яркого, разноцветного шелка. Наматывая на себя отрез, я превращалась в принцессу Жасмин из сказки «Тысяча и одна ночь».

Любимым занятием было мастерить одежду куклам. Я пускала в ход все материалы, что находила в доме. Умудрилась сшить себе сарафан из обивочной ткани для мебели, с воланом. Мама на это говорила: «Пусть тренируется, набивает руку...».

Увлечение переросло в дело. Я выбрала его сердцем. А моя путеводная звезда вела к нему. После выпускного решила поступать в медицинский институт, провалила экзамен. Отработав год в судмедэкспертизе, поняла, что врачом не буду. Мама говорила: «Иди в швейный колледж». Я согласилась и легко поступила.

Получив профессию, я постоянно кому-то что-то мастерила. Родственникам, подругам, соседям, коллегам по работе, знакомым и незнакомым. Как только узнавали, что я шью, непременно обращались. В конце 90-х я решила заняться производством детской одежды. Организовала процесс и параллельно брала заказы на индивидуальный пошив. Решила: вот что пойдет, тем и займусь. Пошел индивидуальный пошив, заказы шли один за другим по цепочке, которая длится и по сей день. Моими куклами стали клиенты. Наряжая их, я получаю удовольствие.

За 20 лет успешной работы я обрела огромный опыт, открыла ателье, пришла к уровню мастерства итальянских кутюрье. Вещи из моих рук не садятся, а обнимают тело каждого клиента. Ласкают взгляд, подчеркивают индивидуальность, а окружающим дают понять: этот человек особенный. Я помогаю женщинам увидеть красоту их собственного тела.

Например, недавно мне довелось работать с коллегой по проекту #acceleratorlb Анастасией Гилле. У Анастасии сложная фигура, купить готовую одежду очень непросто, а по Интернету, без примерки и подавно. Был момент отчаяния. Решено было шить на заказ.

К сроку я успела сшить платье-рубашку и брюки. Все получилось отлично. После фотосессии Настя прислала мне такое сообщение: «Ирина, хочу сказать тебе огромное спасибо, ты настоящий друг, ты мастер швейного производства, ты суперпрофессионал, таких, как ты, фактически не найти, ты уникум! Благодарю, фотосессия прошла успешно!»

Вот так: моя работа приносит каждому клиенту радость от увиденного в зеркале отражения. Элегантность, достоинство, гармония — этим качествам отвечают мои изделия.