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Акселератор личного бренда: игровой, витаминный, объединяющий

Акселератор личного бренда: игровой, витаминный, объединяющий
Иллюстрация: АЛБ

Проект «Акселератор личного бренда» запустился в разгар первой волны коронавируса объединяя людей, решивших, что даже в сложной ситуации важно мечтать и строить планы с теми, кто близок по духу.

#СВОЕ ДЕЛО

Это был уже третий поток АЛБ — совместного проекта имидж-тренера Наталии Метельковой и главного редактора издания «Деловой квартал» в Красноярске Юлии Чанчиковой. Понимая, что в 2020 году обучаться и общаться придется в основном онлайн, авторы сделали курс еще более динамичным, соревновательным, игровым. Добавили «витаминных бонусов» в виде дополнительных кoнсультаций по важным для бизнеса в текущей ситуации темам. В итоге сложный период прошел для участников проекта под знаком развития и позитивных трансформаций. Уже по традиции победители — те, кто продемонстрировал наиболее интенсивную включенность в процесс, — получили возможность рассказать о себе на страницах журнала «Деловой квартал».

 

Ирина Дайновец: «Я ательер по любви»

 

Ирина Дайновец шьет одежду европейского качества и умеет создавать образы, которые дарят уверенность в себе и радость. Ее секрет прост и сложен одновременно — одежда с любовью.
 
Акселератор личного бренда: игровой, витаминный, объединяющий 1— С малых лет, сколько себя помню, я всегда интересовалась тканями и одеждой. Мне нравилось крутить ручку швейной машинки, смотреть, как плавно двигается ткань. Мамина шкатулка с пуговицами казалась мне ларцом с самоцветами. Журналы мод завораживали изящными моделями. А непонятные линии-выкройки тянули разобраться.
 
В шесть лет меня отправили к тете на каникулы, в Ташкент. Иногда она, перебирая свои вещи, открывала сундук с нацио-нальными тканями, и я балдела от вида яркого, разноцветного шелка. Наматывая на себя отрез, я превращалась в принцессу Жасмин из сказки «Тысяча и одна ночь».
 
Любимым занятием было мастерить одежду куклам. Я пускала в ход все материалы, что находила в доме. Умудрилась сшить себе сарафан из обивочной ткани для мебели, с воланом. Мама на это говорила: «Пусть тренируется, набивает руку...».
 
Увлечение переросло в дело. Я выбрала его сердцем. А моя путеводная звезда вела к нему. После выпускного решила поступать в медицинский институт, провалила экзамен. Отработав год в судмедэкспертизе, поняла, что врачом не буду. Мама говорила: «Иди в швейный колледж». Я согласилась и легко поступила.
 
Получив профессию, я постоянно кому-то что-то мастерила. Родственникам, подругам, соседям, коллегам по работе, знакомым и незнакомым. Как только узнавали, что я шью, непременно обращались. В конце 90-х я решила заняться производством детской одежды. Организовала процесс и параллельно брала заказы на индивидуальный пошив. Решила: вот что пойдет, тем и займусь. Пошел индивидуальный пошив, заказы шли один за другим по цепочке, которая длится и по сей день. Моими куклами стали клиенты. Наряжая их, я получаю удовольствие.
 
За 20 лет успешной работы я обрела огромный опыт, открыла ателье, пришла к уровню мастерства итальянских кутюрье. Вещи из моих рук не садятся, а обнимают тело каждого клиента. Ласкают взгляд, подчеркивают индивидуальность, а окружающим дают понять: этот человек особенный. Я помогаю женщинам увидеть красоту их собственного тела.
 
Например, недавно мне довелось работать с коллегой по проекту #acceleratorlb Анастасией Гилле. У Анастасии сложная фигура, купить готовую одежду очень непросто, а по Интернету, без примерки и подавно. Был момент отчаяния. Решено было шить на заказ.
 
К сроку я успела сшить платье-рубашку и брюки. Все получилось отлично. После фотосессии Настя прислала мне такое сообщение: «Ирина, хочу сказать тебе огромное спасибо, ты настоящий друг, ты мастер швейного производства, ты суперпрофессионал, таких, как ты, фактически не найти, ты уникум! Благодарю, фотосессия прошла успешно!»
 
Вот так: моя работа приносит каждому клиенту радость от увиденного в зеркале отражения. Элегантность, достоинство, гармония — этим качествам отвечают мои изделия.
 

Леокадия Григорьева: «Добавляю в психологию краски»

 
Леокадия Григорьева — арт-психолог. Она помогает женщинам найти дорогу к себе настоящей через стильные игры и поддерживающие арт-практики.
 
Акселератор личного бренда: игровой, витаминный, объединяющий 2— Более 10 лет назад серьезный кризис в жизни привел меня в психологию, чтобы пережить горе и понять, чего я хочу на самом деле. За годы учебы накопилось много знаний и личного опыта, которыми хотелось делиться. Плюс огромное желание помогать другим в их жизненных трудностях. Так хобби превратилось в новую профессию.
 
В работе я использую краски, пластилин, создание коллажей. Арт позволяет преодолеть сопротивление разума и встретиться 
с заблокированными переживаниями. Клиенты наглядно видят, что происходит у них в душе. Трансформация запускается легче. Краски добавляют яркость и легкость в процесс.
 
Благодаря арт-психологии я совместила творчество, саморазвитие, помощь людям. Реализованная потребность заботи-ться и спасать, направленная на благо людям, приносит еще большее удовлетворение.
 
В моем арсенале богатая палитра из разных направлений. Любознательность ведет меня. Испытала на себе альтернативные методы: дыхательные и телесные практики, тета-хилинг, нейрографику, МАК, аромапсихологию, астрогенетику, арт-гештальт. Выбирала эффективно работающие инструменты. 
 
Я с детства много путешествовала и побывала в 20 странах. 
 
Сколько себя помню, всегда была модницей, сама шила наряды. Чувства и новые впечатления вносят яркость в жизнь, а цвет и аксессуары добавляют характер образу.
 
В этом году прошла обучение имидж-консалтингу и сейчас провожу курс по стилю для подростков.
 
Похоже, все в моей жизни не случайно. Сатурн, Луна, Венера — в формуле души. Система, забота и эстетика — мои сильные качества.
 
Познакомиться со мной можно на стильной игре «Я галерея». Путь к себе через искусство. Вас ждут атмосфера красоты и яркие инсайты. 
 
Бонусом к психологической работе консультирую по имиджу и помогаю в разборе гардероба.
 
Знаю, бывает сложно расстаться со старым и в голове, и в шкафу. Принять себя в новом непривычном имидже. Или, наоборот, после внутренней трансформации хочется преобразиться внешне. Я помогаю женщинам обрести гармонию внутреннего содержания и внешнего образа. Этакая шопинг-терапия.
 
Ценность уникального опыта каждого клиента и его переживаний для меня в приоритете.
 

Анастасия Гилле: «Клиенты отдают свои сложности мне»

 

Риелтор Анастасия Гилле называет себя агентом жизни. Жизни в новой квартире, без проблем и хлопот, которые нередко влекут за собой сделки в недвижимости. Ее забота помогает пройти этот путь легко и быстро.
 
Акселератор личного бренда: игровой, витаминный, объединяющий 3— Моя карьера в недвижимости началась неожиданно. «Виной» тому — всего лишь одна остановка на ночлег в Красноярске у родственницы.
 
Еще вчера я выехала из Саяногорска в Санкт-Петербург на старом «ВАЗ 2115» с пятью сумками вещей и небольшой суммой денег в кармане. Но зима с гололедом внесли коррективы в это путешествие. Накануне пришлось принимать участие в разборах ДТП и спасении людей, что и явилось причиной долгого пути. Дорога составила 16 часов вместо шести. Приехала в Красноярск уже поздней ночью. В этот день резко поменялись все планы. 
 
На следующий день прокатилась по городу — понравился. Раскидала резюме по сайтам и получила приглашение в строительную организацию начальником отдела охраны труда и промышленной безопасности. Причиной увольнения стала задержка заработной платы. 
 
В течение месяца получила приглашение в крупную риэлторскую компанию «Этажи». Было страшно. Города не знала, в планировках не разбиралась, и денег осталось всего 12 тыс. рублей.
 
К любой работе отношусь серьезно. Систематическое обучение, изучение рынка города, мое упорство и две сильные школы: АН «Этажи» и АН «Аревера» — дали результаты.
 
За 6,5 лет более 600 сделок в недвижимости, свое агентство недвижимости «ЦНИ «Столица-24», членство в Красноярском союзе риэлторов, много проектов по созданию онлайн-курсов, обучение по Президентской программе подготовки кадров — качество жизни увеличилось многократно.
 
Люблю людей и общение. Могу помочь в решении сложных и тупиковых ситуаций с жильем. За плечами несколько раскрытий мошеннических схем, сохранность денег и имущества. Ни один из моих клиентов не был в судах, все вопросы с застройщиками решались в досудебном порядке при приеме объектов недвижимости. Веду своих клиентов от одного года до трех лет после сделки. Это дорога в одном направлении с каждым, кто приходит ко мне.

 

 

Автор: Максим
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