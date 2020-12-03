Акселератор личного бренда: игровой, витаминный, объединяющий
Проект «Акселератор личного бренда» запустился в разгар первой волны коронавируса объединяя людей, решивших, что даже в сложной ситуации важно мечтать и строить планы с теми, кто близок по духу.
Это был уже третий поток АЛБ — совместного проекта имидж-тренера Наталии Метельковой и главного редактора издания «Деловой квартал» в Красноярске Юлии Чанчиковой. Понимая, что в 2020 году обучаться и общаться придется в основном онлайн, авторы сделали курс еще более динамичным, соревновательным, игровым. Добавили «витаминных бонусов» в виде дополнительных кoнсультаций по важным для бизнеса в текущей ситуации темам. В итоге сложный период прошел для участников проекта под знаком развития и позитивных трансформаций. Уже по традиции победители — те, кто продемонстрировал наиболее интенсивную включенность в процесс, — получили возможность рассказать о себе на страницах журнала «Деловой квартал».
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