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Предприятия Красноярского края не заработали и половины прошлогодних доходов

Предприятия Красноярского края не заработали и половины прошлогодних доходов
Иллюстрация: pixabay.com

На фоне показателей конца лета такой результат выглядит провалом. Однако компаниям удалось немного сократить дебиторку. А вот кредиторская задолженность выросла.

#НОВОСТИ
По итогу девяти месяцев 2020 года предприятия Красноярского края показали сальдированный финансовый результат (прибыль минус убытки) на уровне 344,9 млрд рублей. Это на 57,2% меньше заработанного ими в аналогичном периоде прошлого года.
 
Примечательно, что в январе-августе 2020-го отставание от прошлогодних показателей этих месяцев было всего 5,3%.
 
Основные потери сформировались в отраслевой группе «перерабатывающие производства», предприятия которой заработали на 43,4% меньше, чем в прошлом году, хотя по итогу восьми месяцев их доходы на 11,6% превосходили полученные в 2019-м.
 
Долги краевых предприятий изменились разнонаправленно. Так дебиторская задолженность перед ними к концу сентября сократилась на 0,8% — до 1,23 трлн рублей. А кредиторская — выросла на 0,6%, составив 891,1 млрд рублей. Правда, доля просрочки в ней снизилась с 4,4% в августе до 4% в сентябре.
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