Росавиация разрешила прямые рейсы из Красноярска еще в пять стран

Как следует из приказа Федерального агентства воздушного транспорта, с 3 декабря несколько авиакомпаний получают право на выполнение международных рейсов из Красноярска.

Так, авиакомпания «АЗУР эйр» может летать в Льеж (Бельгия) и Сямэнь (Китай), авиакомпания «Россия» - в Пунта-Кана (Доминиканская республика), авиакомпания «Северный ветер» (Nordwind) – в Наманган (Узбекистан). Росавиация установила максимальную частоту рейсов: три раза в неделю.

Отметим, что приказ является разрешением на выполнение рейса. Когда полеты по обозначенным направлениям будут запущены и с какой частотой, авиакомпании вправе решить самостоятельно.

Напомним, ранее авиакомпания Royal Flight проанонсировала прямые рейсы из Красноярска в Занзибар (Танзания) с 15 ноября каждые 11 дней на самолетах Boeing 767-300.

Весной из Красноярска прекратили международное авиасообщение из-за коронавируса, его восстановили только в начале октября. В третьем квартале аэропорт обслужил 596 тысяч человек. Самыми популярными направлениями стали Москва, Сочи, Новосибирск, Норильск, Симферополь и Анапа.