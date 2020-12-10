Красноярский аэропорт теряет в грузах и пассажирах

Несмотря на то, что грузовые перевозки по-прежнему положительно отличаются от прошлогодних, разрыв начал сокращаться. Пассажирские же рейсы по-прежнему не могут вернуться к показателям 2019-го.

За ноябрь 2020 года аэропорт Красноярск обслужил 316 грузовых рейсов, сообщили в пресс-службе компании. Это в 2,5 больше, чем в аналогичном месяце 2019 года.

Однако по итогу третьего квартала количество обслуженных воздушной гаванью грузовых рейсов превосходило прошлогодние показатели в четыре раза и составляло 2 328.

Что же касается пассажирских рейсов, то таких взлет-пасадок в ноябре 2020 года было 769, что ниже на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом же пассажиропоток аэропорта в этом месяце составил 112 397 человек — это на 42% меньше, чем в 2019-м. Суммарное отставание (с начала года) составляет 35%.

Всего в ноябре текущего года было выполнено 1130 взлетно-посадочных операции, что на 14% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.