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Красноярские краски и промоборудование поедут на Запад

Красноярские краски и промоборудование поедут на Запад
Иллюстрация: АРБ/Facebook

О зарубежных поставках речи пока не идет. Однако в европейской части России этой продукцией предпринимателей из Красноярского края уже заинтересовались.

#НОВОСТИ
Порошковыми красками, воздухоочистителями и промышленными увлажнителями воздуха, произведенными красноярскими предпринимателями, заинтересовались предприятия из европейской части России, рассказали в Агентстве развития бизнеса Красноярского края (АРБ).
 
Речь идет о продукции компаний «Поливест-Железногорск» (краски), «ФОРС Красноярск» (воздухоочистители) и «Пионер» (увлажнители). Предварительные договоренности сейчас достигнуты с предприятиями из Татарстана, Самарской и Тверской областей, а также Москвы. 
 
Этого удалось добиться по итогам участия красноярцев в выставке «Машиностроение. Металлообработка. Сварка. Казань», где они представили свою продукцию в рамках коллективного стенда Красноярского края, который был оплачен АРБ.
 
Добавим, что в этом году компания «ФОРС-Красноярск» получила золотую медаль на международной выставке HI-TECH.
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