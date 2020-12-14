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Красноярский край оказался лидером в падении автокредитования

Красноярский край оказался лидером в падении автокредитования
Иллюстрация: pixabay.com

В количестве выданных кредитов регион потерял почти четверть, а в денежном выражении рынок просел практически на миллиард, сообщило Национальное бюро кредитных историй.

#НОВОСТИ
За десять месяцев 2020 года в Красноярском крае выдали автокредитов на 7,6 млрд рублей, что на 10,6% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом рассказали в НБКИ.
 
По степени сокращения регион оказался первым среди 30 территорий — лидеров по объемам выданных займов на покупку автомобилей (собственно в этом рейтинге край стал 23-м).
 
Примерно на столько же, по данным агентства «АВТОСТАТ», сократились и продажи новых автомобилей (данные по Красноярску) — с 8 410 в январе-октябре 2019 года до 7 560 штук в 2020-м (-10,1%). 
 
В среднем же по России сокращение рынка автокредитования составило 0,4%, а в ряде регионов и вовсе был отмечен рост до 10%. Продажи же новых автомобилей снизились на 8%.
 
Напомним, что за десять месяцев 2020 года в Красноярском крае был выдан 8 961 кредит на покупку автомобиля. Это на 24,3% меньше, чем за январь-октябрь прошлого года
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