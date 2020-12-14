Красноярский край оказался лидером в падении автокредитования

В количестве выданных кредитов регион потерял почти четверть, а в денежном выражении рынок просел практически на миллиард, сообщило Национальное бюро кредитных историй.

За десять месяцев 2020 года в Красноярском крае выдали автокредитов на 7,6 млрд рублей, что на 10,6% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом рассказали в НБКИ.

По степени сокращения регион оказался первым среди 30 территорий — лидеров по объемам выданных займов на покупку автомобилей (собственно в этом рейтинге край стал 23-м).

Примерно на столько же, по данным агентства «АВТОСТАТ», сократились и продажи новых автомобилей (данные по Красноярску) — с 8 410 в январе-октябре 2019 года до 7 560 штук в 2020-м (-10,1%).

В среднем же по России сокращение рынка автокредитования составило 0,4%, а в ряде регионов и вовсе был отмечен рост до 10%. Продажи же новых автомобилей снизились на 8%.