Красноярску назначили главного по архитектуре
Прежний руководитель управления несколько месяцев назад ушел на повышение — возглавил департамент градостроительства. Тогда же управление архитектурой города передали ныне назначенному чиновнику.
Главой управления архитектуры Красноярска назначили Юлию Соловарову. Соответствующее распоряжение подписал глава города Сергей Ерёмин.
Ранее ведомством руководил Максим Волков, но в августе 2020 года он возглавил департамент градостроительства, а на его место (в качестве исполняющей обязанности) и назначили Соловарову. До этого она с 2019 года была главным архитектором Красноярска, а еще ранее замом руководителя муниципального «Управления капитального строительства».
Добавим также, что глава департамента градостроительства Красноярска за 2020 год менялся трижды.