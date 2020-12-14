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Красноярску назначили главного по архитектуре

Красноярску назначили главного по архитектуре
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Прежний руководитель управления несколько месяцев назад ушел на повышение — возглавил департамент градостроительства. Тогда же управление архитектурой города передали ныне назначенному чиновнику.

#НОВОСТИ
Главой управления архитектуры Красноярска назначили Юлию Соловарову. Соответствующее распоряжение подписал глава города Сергей Ерёмин.
 
Красноярску назначили главного по архитектуре 1
 
Ранее ведомством руководил Максим Волков, но в августе 2020 года он возглавил департамент градостроительства, а на его место (в качестве исполняющей обязанности) и назначили Соловарову. До этого она с 2019 года была главным архитектором Красноярска, а еще ранее замом руководителя муниципального «Управления капитального строительства».
 
Добавим также, что глава департамента градостроительства Красноярска за 2020 год менялся трижды.
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