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Почти половина красноярцев игнорирует возможность онлайн-заявок на ипотеку

Почти половина красноярцев игнорирует возможность онлайн-заявок на ипотеку
Иллюстрация: pixabay.com

Несмотря на высокий уровень проникновения интернета в Красноярском крае, за ипотекой его жители нередко предпочитают идти в офис банка. Возможно, просто не знают про возможности онлайна.

#НОВОСТИ
В 2020 году 51% жителей Красноярска, подавших заявку на ипотеку, сделал это удаленно. Остальные 49% предпочли обращаться непосредственно в офис. Об этом рассказали в Райффайзенбанке, изучив статистику региональных отделений.
 
По этому показателю край оказался в середине рейтинга. Лидирует же в нем Московская область, где 76% заявок составлено дистанционно. Далее идут Пермь и Екатеринбург (73%), а также Санкт-Петербург и Калининград (71%). Меньше всего онлайн-заявок отправляют в Сыктывкаре и Череповце (32% и 28% соответственно).
 
Среди сибирских городов, попавших в рейтинг Райффайзенбанка, Красноярск занимает предпоследнее место — меньше онлайн-заявок только в Кемерово (40%). Лидирует же Томск — с 62%.
 
Почти половина красноярцев игнорирует возможность онлайн-заявок на ипотеку 1
 
Наше недавнее исследование показало, что 27% клиентов, оставивших заявку на ипотеку в офисе банка, просто не знали, что это можно сделать дистанционно», — рассказала руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе Ирина Ярыгова.
Напомним, что в сентябре 2020 года в Красноярском крае было выдано 9,9 млрд рублей ипотечных кредитов, что на 19% больше, чем в августе этого же года, и на 105% — чем в сентябре 2019-го.
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