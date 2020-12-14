Почти половина красноярцев игнорирует возможность онлайн-заявок на ипотеку

Несмотря на высокий уровень проникновения интернета в Красноярском крае, за ипотекой его жители нередко предпочитают идти в офис банка. Возможно, просто не знают про возможности онлайна.

В 2020 году 51% жителей Красноярска, подавших заявку на ипотеку, сделал это удаленно. Остальные 49% предпочли обращаться непосредственно в офис. Об этом рассказали в Райффайзенбанке, изучив статистику региональных отделений.

По этому показателю край оказался в середине рейтинга. Лидирует же в нем Московская область, где 76% заявок составлено дистанционно. Далее идут Пермь и Екатеринбург (73%), а также Санкт-Петербург и Калининград (71%). Меньше всего онлайн-заявок отправляют в Сыктывкаре и Череповце (32% и 28% соответственно).

Среди сибирских городов, попавших в рейтинг Райффайзенбанка, Красноярск занимает предпоследнее место — меньше онлайн-заявок только в Кемерово (40%). Лидирует же Томск — с 62%.

Наше недавнее исследование показало, что 27% клиентов, оставивших заявку на ипотеку в офисе банка, просто не знали, что это можно сделать дистанционно», — рассказала руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе Ирина Ярыгова.