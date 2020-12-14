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Красноярских врачей будут возить к больным на такси

Красноярских врачей будут возить к больным на такси
Иллюстрация: ok.ru/cityspb

Подобный проект будет реализован в 12 городах России на базе сервиса «Ситимобил». На такие «маршруты» поставят почти тысячу автомобилей, а расходы инициаторы поделят поровну.

#НОВОСТИ
В Красноярке начнет работать единая служба бесплатного такси для врачей. Об этом рассказали в сервисе «Ситимобил», на базе которого она и будет действовать. Инициаторами проекта выступили Mail.ru Group и банк «Сбер», частью экосистемы которого и является «Ситимобил».
 
Как рассказали DK.RU в компании, за каждой больницей будет закреплен некоторый парк машин партнеров сервиса (по согласованию с водителем). Их оборудуют защитной перегородкой между пассажиром и водителем. Также транспортные средства будут регулярно дезинфицировать. Других пассажиров эти автомобили обслуживать не будут.
В первую очередь проект рассчитан на то, чтобы врачи смогли доезжать до больных коронавирусом, но они также смогут ездить и к другим больным — это остается на усмотрение больниц», — рассказали в компании.
Подобные проекты будут реализованы в 12 городах России (включая Красноярск). В нем задействуют 800 машин партнеров и выделят 145 млн рублей на переоборудование автомобилей, оплату труда водителей (по какой схеме она будет проводиться, пока не решено) и компенсации в случае заражения COVID-19.
 
Проект бесплатного такси для врачей будет действовать с 21 декабря 2020 года до 31 января 2021-го.
 
Это не первый подобный проект, реализованный в Красноярске сервисами такси. Так, в мае 2020 года «Яндекс.Такси» также запускал подобную услугу для медиков.
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