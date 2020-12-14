Красноярских врачей будут возить к больным на такси

Подобный проект будет реализован в 12 городах России на базе сервиса «Ситимобил». На такие «маршруты» поставят почти тысячу автомобилей, а расходы инициаторы поделят поровну.

В Красноярке начнет работать единая служба бесплатного такси для врачей. Об этом рассказали в сервисе «Ситимобил», на базе которого она и будет действовать. Инициаторами проекта выступили Mail.ru Group и банк «Сбер», частью экосистемы которого и является «Ситимобил».

Как рассказали DK.RU в компании, за каждой больницей будет закреплен некоторый парк машин партнеров сервиса (по согласованию с водителем). Их оборудуют защитной перегородкой между пассажиром и водителем. Также транспортные средства будут регулярно дезинфицировать. Других пассажиров эти автомобили обслуживать не будут.

В первую очередь проект рассчитан на то, чтобы врачи смогли доезжать до больных коронавирусом, но они также смогут ездить и к другим больным — это остается на усмотрение больниц», — рассказали в компании.

Подобные проекты будут реализованы в 12 городах России (включая Красноярск). В нем задействуют 800 машин партнеров и выделят 145 млн рублей на переоборудование автомобилей, оплату труда водителей (по какой схеме она будет проводиться, пока не решено) и компенсации в случае заражения COVID-19.

Проект бесплатного такси для врачей будет действовать с 21 декабря 2020 года до 31 января 2021-го.