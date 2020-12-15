Губернатор Красноярского края утвердил нового министра экологии

Этот пост занял Павел Борзых, который три с половиной месяца, с 1 сентября, возглавлял ведомство в статусе временно исполняющего обязанности после отставки Павла Корчашкина.

Глава региона провел рабочую встречу с новым министром и обозначил приоритетные направления работы. Александр Усс поручил продолжать усовершенствование системы экологического мониторинга в крае. губернатор подчеркнул важность продолжения работы с крупными промышленными предприятиями в части выполнения ими обязательств по снижению экологической нагрузки на окружающую среду. Также в качестве приоритета глава региона обозначил стабилизацию экологической обстановки в Норильске. Кроме того министру придется заняться налаживанием системы раздельного сбора мусора, сортировки и дальнейшей переработки.

Павел Борзых с 2008 по 2019 год работал в Дирекции по особо охраняемым природным территориям Красноярского края. Затем был назначен заместителем министра экологии и рационального природопользования региона. До настоящего времени временно руководил ведомством.