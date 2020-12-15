Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 16.12
73,44
89,18
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Еда — новая нефть» — в Красноярске назвали «стартап года»

«Еда — новая нефть» — в Красноярске назвали «стартап года»
Иллюстрация: DK.RU

Пандемия COVID-19 показала, какую роль в нашей жизни играют продукты питания. Именно поэтому лучшее молодое предприятие выбирали в этом году из тех, кто их реализует и производит.

#НОВОСТИ
Номинация «Лучший стартап» в премии «Человек года» появилась в 2019-м. Ее учредителем является Андрей Шевелев — венчурный инвестор, основатель бизнес-акселератора «300 стартапов». Именно он и предложил выбирать из проектов food-индустрии.
 
Первоначально на звание лучшего претендовало 65 компаний. Но по итогу двух туров до финала добралось лишь пятеро:
  • Светлана Буриченко, сеть магазинов «РЫБА ПИЛА»;
  • Александр Винников, семейный эко-фуд маркет NewYog.ru;
  • Анна Герман, фирменный магазин «Дары Малиновки»;
  • Анастасия Глазова, Кокосовое молоко BioRoma;
  • Роман Гольдман, Мясная консервация «Мясничий».
Победителя определили прямо во время церемонии — смс-голосованием. Им стала Анна Герман. В качестве приза она получила «умную» витрину Robymarket, проект которой стал «стартапом года» в 2019-м).
 
«Еда — новая нефть» — в Красноярске назвали «стартап года» 1
 
Магазин «Дары Малиновки» предлагает своим покупателям различные овощи, молочные и кисломолочные продукты, кондитерские изделия. И все это — терруарный продукт Ирбейского и Сухобузимского районов Красноярского края, произведенный в особых климатических и экологических условиях. А значит, имеющий набор уникальных качеств, влияющих на его вкус и свойства.
«Еда — новая нефть» — в Красноярске назвали «стартап года» 2
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Полиция задержала похитителей денег со счетов бизнесмена Быкова в СбербанкеПолиция задержала похитителей денег со счетов бизнесмена Быкова в Сбербанке
  • Битва сетей – назван победитель номинации «Продуктовый ритейл года»Битва сетей – назван победитель номинации «Продуктовый ритейл года»
  • «Помочь и поддержать» — в Красноярске назвали «банкира года»«Помочь и поддержать» — в Красноярске назвали «банкира года»
  • Издан героический эпос о Сергее Шойгу «Сын Хур-Кужугет Сергек с темно-рыжим скакуном»Издан героический эпос о Сергее Шойгу «Сын Хур-Кужугет Сергек с темно-рыжим скакуном»
  • Лидер года: определен победитель в самой интригующей номинации «Человека года»Лидер года: определен победитель в самой интригующей номинации «Человека года»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.