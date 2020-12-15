«Еда — новая нефть» — в Красноярске назвали «стартап года»

Пандемия COVID-19 показала, какую роль в нашей жизни играют продукты питания. Именно поэтому лучшее молодое предприятие выбирали в этом году из тех, кто их реализует и производит.

Номинация «Лучший стартап» в премии «Человек года» появилась в 2019-м. Ее учредителем является Андрей Шевелев — венчурный инвестор, основатель бизнес-акселератора «300 стартапов». Именно он и предложил выбирать из проектов food-индустрии.

Первоначально на звание лучшего претендовало 65 компаний. Но по итогу двух туров до финала добралось лишь пятеро:

Светлана Буриченко, сеть магазинов «РЫБА ПИЛА»;

Александр Винников, семейный эко-фуд маркет NewYog.ru;

Анна Герман, фирменный магазин «Дары Малиновки»;

Анастасия Глазова, Кокосовое молоко BioRoma;

Роман Гольдман, Мясная консервация «Мясничий».

Победителя определили прямо во время церемонии — смс-голосованием. Им стала Анна Герман. В качестве приза она получила «умную» витрину Robymarket, проект которой стал «стартапом года» в 2019-м).

Магазин «Дары Малиновки» предлагает своим покупателям различные овощи, молочные и кисломолочные продукты, кондитерские изделия. И все это — терруарный продукт Ирбейского и Сухобузимского районов Красноярского края, произведенный в особых климатических и экологических условиях. А значит, имеющий набор уникальных качеств, влияющих на его вкус и свойства.