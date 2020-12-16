В Красноярске открылся Сибирский энергетический форум

Впервые за одиннадцать лет в связи с коронавирусными ограничениями традиционный форум проходит онлайн, трансляция ведется на сайте российского центра деловых переговоров.

В этом году деловая программа форума включает 13 дискуссионных площадок и круглых столов. Часть мероприятий состоится в рамках VII Международной научно-прикладной конференции по альтернативной энергетике и молодежной площадки «Энергия». Использование альтернативных источников энергии – одна из ключевых тем форума.

Альтернативная энергетика – это не только мировой тренд. Использование ВИЭ, биотоплива, энергии ветра, солнца – это перспективное развитие энергетики края, особенно в северных территориях, где энергия производится на дизельных источниках. Такие альтернативые проекты у нас уже есть, они позволяют улучшить экологическую обстановку, повысить надежность энергоснабжения, сократить затраты и в конечном итоге снизить тариф», - рассказал министр энергетики края Евгений Афанасьев.

Участники форума – представители органов исполнительной и законодательной власти регионов России, ведущих предприятий энергетической отрасли, научно-образовательных учреждений, отраслевых объединений. Традиционно на форуме представлены все крупнейшие предприятия Красноярского края: Сибирская генерирующая компания, Россети, Русгидро, Красэко, Красноярсккрайгаз и другие компании.

Как отметил советник губернатора Красноярского края Анатолий Матюшенко, форум помогает решать задачи развития энергетики региона.

В 90-е годы Красноярск испытывал дефицит теплоснабжения, сейчас мы и не вспоминаем об этом. Мы сняли многие вопросы по электроэнергетике, навели порядок в сетевых делах. В крае действует первая в России цифровая подстанция, на которую мы не стесняемся приглашать иностранных гостей. Энергетика должна идти вперед, потому что это – надежность бизнеса, обеспечение людей электричеством и теплом, это будущее региона», - сказал он.

Подключиться к трансляции можно по ссылке https://roscdp.ru/webinar.php/