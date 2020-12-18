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Промышленное производство в Красноярском крае снова начало снижаться

Промышленное производство в Красноярском крае снова начало снижаться
Иллюстрация: ach-invest.ru

После небольшого роста в октябре, промпроизводство в регионе снова пошло вниз, практически вернувшись к сентябрьскому уровню. В горизонте года снижение оказалось еще ощутимее.

#МНЕНИЯ
По итогу ноября 2020 года промышленное производство в Красноярском крае снизилось на 7,4% по отношению к ноябрю 2019-го и на 5,6% — к октябрю 2020-го. Такие данные опубликовал Красноярскстат. По итогу 11 месяцев снижение составило 9,3% к аналогичному периоду прошлого года.
 
Сильнее всего (к прошлому месяцу) сократилось производство в сегменте обрабатывающих предприятий (-10,3%), хотя в октябре (к сентябрю) здесь был зафиксирован рост (на 7,6%). Да и в целом промпроизводство тогда выросло на 7,2% (месяц к месяцу). По итогу же января-октября отставание от показателей аналогичного периода прошлого года было на уровне 9,5%.
 
Промышленное производство в Красноярском крае снова начало снижаться 1
 
Напомним, что за девять месяцев 2020 года предприятия Красноярского края заработали на 57,2% меньше, чем за этот же срок годом ранее.
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