Промышленное производство в Красноярском крае снова начало снижаться

После небольшого роста в октябре, промпроизводство в регионе снова пошло вниз, практически вернувшись к сентябрьскому уровню. В горизонте года снижение оказалось еще ощутимее.

По итогу ноября 2020 года промышленное производство в Красноярском крае снизилось на 7,4% по отношению к ноябрю 2019-го и на 5,6% — к октябрю 2020-го. Такие данные опубликовал Красноярскстат. По итогу 11 месяцев снижение составило 9,3% к аналогичному периоду прошлого года.

Сильнее всего (к прошлому месяцу) сократилось производство в сегменте обрабатывающих предприятий (-10,3%), хотя в октябре (к сентябрю) здесь был зафиксирован рост (на 7,6%). Да и в целом промпроизводство тогда выросло на 7,2% (месяц к месяцу). По итогу же января-октября отставание от показателей аналогичного периода прошлого года было на уровне 9,5%.