Власти Красноярского края опровергли информацию о тотальном карантине на Новый год

Сообщение об этом распространилось по сети интернет. В нем говорится о практически полном закрытии офисов и иных учреждений в крае на новогодние каникулы. Отправитель неизвестен.

Это сообщение распространяется через родительские чаты в различных мессенджерах. В нем сказано, что с 28 декабря 2020 года до 17 января 2021-го в Красноярском крае закрываются офисы, школы, фитнес-центры, ТРЦ, театры и другие учреждения.

Авторы уверяют, что такое решение принято на совещании регионального антиковидного оперативного штаба и сегодня-завтра выйдет «соответствующее распоряжение» губернатора Красноярского края.

В оперштабе это сообщение назвали фейком — не соответствующим действительности. И призвали красноярцев доверять только информации, которая была получена из проверенных официальных источников.