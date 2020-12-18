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Власти Красноярского края опровергли информацию о тотальном карантине на Новый год

Власти Красноярского края опровергли информацию о тотальном карантине на Новый год
Иллюстрация: pixabay.com

Сообщение об этом распространилось по сети интернет. В нем говорится о практически полном закрытии офисов и иных учреждений в крае на новогодние каникулы. Отправитель неизвестен.

#НОВОСТИ
Это сообщение распространяется через родительские чаты в различных мессенджерах. В нем сказано, что с 28 декабря 2020 года до 17 января 2021-го в Красноярском крае закрываются офисы, школы, фитнес-центры, ТРЦ, театры и другие учреждения.
 
Власти Красноярского края опровергли информацию о тотальном карантине на Новый год 1
 
Авторы уверяют, что такое решение принято на совещании регионального антиковидного оперативного штаба и сегодня-завтра выйдет «соответствующее распоряжение» губернатора Красноярского края.
 
В оперштабе это сообщение назвали фейком — не соответствующим действительности. И призвали красноярцев доверять только информации, которая была получена из проверенных официальных источников.
 
Напомним, что два дня назад в Красноярском крае ввели дополнительные антиковидные ограничения, сократив на два часа время работы заведений общепит и запретив любые массовые новогодние гуляния.
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