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В Эвенкии избрали нового главу района

В Эвенкии избрали нового главу района
Иллюстрация: Википедия

Эвенкийский муниципальный район возглавил 51-летний Андрей Черкасов. Он исполнял обязанности руководителя территории после ухода Евгения Васильева «на повышение».

#НОВОСТИ

Васильев занимал пост главы района с 2015 года, в октябре 2020-го он был назначен полномочным представителем губернатора в ЭМР.

По итогам открытого голосования большинством голосов депутатов главой Эвенкийского муниципального района (ЭМР) избран Андрей Юрьевич Черкасов. Срок его полномочий составляет пять лет», - сообщила пресс-службу администрации района.

Выборы проводились в два этапа, известно, что кроме Черкасова на этот пост претендовали еще четыре человека, однако двое из них - Владимир Зубалев и Светлана Бети, занимающие должности советников главы районы, сняли свои кандидатуры. начальник отдела наружной рекламы администрации Красноярска Анатолий Шаповалов не был допущен к конкурсу из-за неполного комплекта документов. Таким образом конкурсная комиссия и депутаты выбирали между Андреем Черкасовым и и.о. директора оленеводческо-племенного хозяйства «Суриндинский» Андрем Гаюльским.

В Эвенкии избрали нового главу района 1

Черкасов родился 8 сентября 1969 года в Тюменской области, с 1972 года живет в Эвенкии. Был депутатом Законодательного собрания Эвенкийского автономного округа, заместителем главы района, главой района с 2013 по 2015 год.

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