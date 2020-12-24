«Еда, а не развлечение» — Александр Усс объяснил смысл последних ресторанных запретов

По его словам, если в торгово-развлекательных центрах еще можно контролировать соблюдение индивидуальных мер антиковидной безопасности, то в кафе и ресторанах это делать сложно.

Губернатор Красноярского края Александр Усс во время ежегодной пресс-конференции рассказал о том, почему кафе и ресторанам сократили время работы.

Мы исходили из того, что они должны работать как предприятия питания, но не как предприятия развлечения», — сказал Усс.

По его словам, когда человек приходит в магазин или ТРЦ он может надеть маску и соблюдать дистанцию. В ресторанах же с этим сложнее.

Но когда вы приходите в ресторан, то к концу вечера поднимается настроение, хочется потанцевать, сесть поближе со всеми вытекающими отсюда последствиями», — пояснил губернатор.

Также он призвал красноярцев «потерпеть эти новогодние праздники», заявив, что регион может обойтись без жестких ограничений, но только при содействии со стороны населения.