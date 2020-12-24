«Еда, а не развлечение» — Александр Усс объяснил смысл последних ресторанных запретов
По его словам, если в торгово-развлекательных центрах еще можно контролировать соблюдение индивидуальных мер антиковидной безопасности, то в кафе и ресторанах это делать сложно.
Губернатор Красноярского края Александр Усс во время ежегодной пресс-конференции рассказал о том, почему кафе и ресторанам сократили время работы.
Мы исходили из того, что они должны работать как предприятия питания, но не как предприятия развлечения», — сказал Усс.
По его словам, когда человек приходит в магазин или ТРЦ он может надеть маску и соблюдать дистанцию. В ресторанах же с этим сложнее.
Но когда вы приходите в ресторан, то к концу вечера поднимается настроение, хочется потанцевать, сесть поближе со всеми вытекающими отсюда последствиями», — пояснил губернатор.
Также он призвал красноярцев «потерпеть эти новогодние праздники», заявив, что регион может обойтись без жестких ограничений, но только при содействии со стороны населения.
Напомним, что новые ограничения деятельности кафе и ресторанов в Красноярском крае ввели с 17 декабря 2020 года. Самое ощутимое из них, вызвавшее большой резонанс, - сокращение на два часа времени работы заведений.