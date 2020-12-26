Красноярские гипермаркеты до Нового года работают круглосуточно

В преддверии Нового года несколько торговых сетей в Красноярске и крае изменили график работы.

В Красноярске гипермаркеты «О’КЕЙ», «Лента» (ул. Свердловская и возле ТРЦ «Планета»), пять гастрономов «Красный Яр» — обслуживают покупателей круглосуточно.

Магазины «Метро» и еще 42 «Красных Яра» по всему краю работают до полуночи. Практически все магазины сетевого формата увеличили рабочее время до 23 часов.

В продуктовой сети «Командор» круглосуточно будут работать 29 и 30 декабря работать точки по адресам:

гипермаркет «Командор», 78-й Добровольческой бригады, 12;

гипермаркет «Аллея», Полтавская, 38/22.

продлен режим работы до 24:00 29 и 30 декабря следующих гипермаркетов:

гипермаркет «Аллея», Мата Залки, 5;

гипермаркет «Аллея», Говорова, 57;

гипермаркет «Аллея», Вавилова, 1, стр. 39;

гипермаркет «Аллея», Щорса, 44;

гипермаркет «Аллея», Красноярский рабочий, 27, стр. 143;

гипермаркет «Аллея», Новосибирская, 7;

гипермаркет «Аллея», 60 лет образования СССР, 24а.

По требованию оперативного штаба Красноярского края были применены меры по снижению толкучки и очередей —

«островная» выкладка новогодних товаров в разных местах торговых залов и увеличение количества работающих касс в часы-пик».

Напомним, что в первый день 2021 года большинство ТРЦ будут закрыты — 1 января в Красноярске будет днем «торговой тишины». В числе неработающих ТРЦ «Комсомолл», «Июнь», «Мега» и ТК «На Свободном».

Кафе, рестораны и фуд-корт «Планеты» 31 декабря и 1 января будут работать в режиме доставки заказов или обслуживания навынос.

Первый день Нового года

В первый день Нового года гипермаркеты О’КЕЙ в «Планете» и «Июне» будут открыты с 14:00 до 22:00.

Магазины сетей «Аллея» и «Командор» 1 января начнут работать с 11 утра, а магазины «у дома», откроются в 10:00.

Гипермаркет «Лента» в последний день года он будет работать до 21:00, 1 января его работа начнется с 10 утра.

В сети супермаркетов SPAR 31 декабря рабочий день сократиться на час, до 23:00, 1 января супермаркеты начнут работу с 10:00.