Отмена ЕНВД: красноярским предпринимателям расскажут на что менять налоговый режим

Для тех, кто еще не определился со схемой уплаты налогов в следующем году, правительство подготовило методичку с подсказками и открыло «горячую линию».

Агентство развития бизнеса Красноярского края опубликовало специальную брошюру Минэкономразвития РФ о переходе с ЕНВД на другие системы налогообложения. В ней рассказано о том, какими преимуществами обладают те или иные виды налоговых режимов, и какой из них стоит выбрать в зависимости от вида деятельности.

Скачать брошюру можно вот здесь .

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