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Отмена ЕНВД: красноярским предпринимателям расскажут на что менять налоговый режим

Отмена ЕНВД: красноярским предпринимателям расскажут на что менять налоговый режим
Иллюстрация: facebook.com/agpb24.ru

Для тех, кто еще не определился со схемой уплаты налогов в следующем году, правительство подготовило методичку с подсказками и открыло «горячую линию».

#НОВОСТИ
Агентство развития бизнеса Красноярского края опубликовало специальную брошюру Минэкономразвития РФ о переходе с ЕНВД на другие системы налогообложения. В ней рассказано о том, какими преимуществами обладают те или иные виды налоговых режимов, и какой из них стоит выбрать в зависимости от вида деятельности.
 
Скачать брошюру можно вот здесь.
 
Дополнительные можно задать специалистам по телефону 8-800-222-22-22.
 
Напомним, что в Красноярском края для переходящих с ЕНВД в связи с его отменой со следующего года будут действовать льготные ставки УСН и ПСН. Также в регионе расширен список компаний, которые могут воспользоваться патентом.
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