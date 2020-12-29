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Автокредиты в Красноярском крае пошли вверх

Автокредиты в Красноярском крае пошли вверх
Иллюстрация: pixabay.com

По отношению к октябрю этого года займы на покупку автомобилей подросли в размере, но до июльского уровня пока не дотянулись. Не говоря уже о прошлогоднем.

#НОВОСТИ
Средний размер автокредита в Красноярском крае в ноябре 2020 года составил 820 тысяч рублей, это на 2,7% меньше, чем в этом же месяце прошлого года, сообщают в Национальном бюро кредитных историй.
 
По отношению к октябрю 2020-го этот показатель вырос на 1,1%, однако в сравнении с июлем он примерно на столько же меньше. Причем и в июле, и по итогу третьего квартала средний размер займа на покупку автомобиля был выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
 
В целом по России, средний размер автокредита в ноябре составил 880,5 тысяч рублей, что на 5,7% выше, чем годом ранее.
 
Автокредиты в Красноярском крае пошли вверх 1
 
Напомним, что в ноябре 2020 года в Красноярском крае было выдано 959 автокредитов — на 12,4% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года.
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