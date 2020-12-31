Гуд бай, «нулевые»: бутики, клуб и ресторан правобережья выставлены на продажу

В Красноярске продолжается «марафон» продаж коммерческой недвижимости, профилированной под торговые галереи и увеселительные заведения родом из недавнего прошлого.

Новый лот — торговый комплекс «Купеческий» на ул. Академика Павлова, 31А. Рассказываем подробности объекта.

За трехэтажное здание (первый этаж – подземный) площадью 8,3 тыс. квадратов, построенное в 2013 году и занимающее участок в 13 тыс. квадратов. Выставленная цена — 560 млн рублей.

Здание использовалось как торговая галерея — одежные бутики и гипермаркет «Семья». В цокольном этаже располагался ночной ретроклуб «Саяны Royal» — в настоящее время не работает.

Еще два аналогичных объекта, выставленных на продажу, также находятся на правом берегу Красноярска. Это здание торгового комплекса по проспекту газеты "Красноярский рабочий", 74д. Трёхэтажное строение площадью 4 015,2 квадратного метра было построено в 2010 году. Его цена — 280 млн рублей.

Третий объект по адресу проспект имени газеты "Красноярский рабочий", 74г известен как ресторан «Медео», хотя здание было преимущественно отдано под торговые галереи. Однако вывеска на фасаде определила общий нейминг. Площадь трехэтажного здания — 1 988,8 квадратных метров. Собственник просит 150 млн рублей за «Медео».

Как сообщал DK.RU, в Красноярске также выставлено на продажу здание, где располагался ночной клуб «Элит Клуб Олег». Бизнес нулевых и «десятых» уходит. Именно в 2020 году эта эпоха окончательно схлопнулась.