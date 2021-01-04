В краевом фонде капремонта оптимизировали штат путем увеличения

Новое штатное расписание фонда утверждено 28 декабря 2020 года, в силу оно вступит 1 марта 2021 года. Как сообщается на сайте организации, таким образом будут устранены замечания счетной палаты.

В прежнем штатном расписании, утвержденном в 2019 году, было 110 штатных единиц, в новом – 118. Так, в структуре фонда вместо начальников управлений теперь будут четыре заместителя директора. В том числе первый зам, в подчинении которого находится главный инженер. Упразднены ставки заместителей начальников управлений и упорядочена структура подчинения.

Сектор по взысканию задолженности вошел в структуру юридического отдела. В общем отделе убрали ставку заведующего сектором транспортного обслуживания, добавив одну ставку главного специалиста и одну ставку водителя. Две ставки главного специалиста добавлены в отделе мониторинга и внутреннего контроля.

Территориальные подразделения вошли в структуру отдела строительного контроля, глав территориальных подразделений стало на одного меньше, но добавился еще один замначальника отдела и две ставки главных специалистов. Проектный и сметный отдел будут разделены, штатная численность каждого из них увеличена на единицу, но на одного человека сокращен отдел подготовки капитального ремонта.

Утверждённая структура управления позволит сбалансировать деятельность фонда, даст возможность повысить эффективность решения задач», - сказано на сайте фонда.

Напомним, счетная палата неоднократно предъявляла претензии краевому фонду капремонта, указывая на невыполнение планов капремонта, значительный объем неизрасходованных средств (более 9 млрд по итогам 2019 года), недостатки в осуществлении мониторинга технического состояния домов.

Напомним, в 2018 году фонд капремонта был переподчинен краевому министерству энергетики, однако в 2020 году правительство региона вернуло структуру «под крыло» минстроя. Решение «отдать на передержку» в пресс-службе правительства объяснили большой загруженностью специалистов минстроя и управления капитального строительства задачами универсиады.