Синоптики предсказывают Красноярскому краю аномальное потепление и морозы

Как сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, на Урале и в Западной Сибири будут держаться морозы ниже климатической нормы, Красноярский край тоже ждут погодные сюрпризы.

На Урале ночные температуры будут на 5-10 градусов ниже нормы, а вот на Дальнем Востоке напротив на 20-25 градусов теплее, чем положено в это время года.

На севере Таймыра, Якутии температура выше нормы на 20-25 градусов», - отметил Роман Вильфанд.

Кроме Урала холод придет и в Западную Сибирь, там ожидаются морозы до -40…-43 градусов, лишь во второй декаде января в регионе начнет теплеть. По словам главы Росгидромета, аномальный холод коснется также Иркутской области, Тувы и юга Красноярского края.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали потепление в центральных районах Красноярского края до -17…-19 градусов днем.