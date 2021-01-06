Повышенные пособия по безработице будут выплачивать до конца 2021 года
Изначально эти выплаты повысили, чтобы поддержать безработных граждан в период пандемии. Но потом решили оставить на том же уровне как минимум еще на год.
Размер максимального и минимального пособия по безработице останутся на уровне прошлого года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Согласно этому документу, максимум, на который сможет рассчитывать потерявший работу, составляет 12 130 рублей, а минимум — 1 500. Причем в первые три месяца человеку будут выплачивать 75% от его официального заработка (но не более максимального пособия), а вторые три — 60% (но не более 5 000 рублей).
Постановление опубликовано на потртале официальной информации. Вступает в силу оно с 1 января 2021 года.
Напомним, что пособия по безработице в России (с 8 000 рублей) повысили в марте 2020 года. Это планировалось как временное решение для поддержки безработных граждан в период пандемии COVID-19. Как рассказали DK.RU в Агентстве труда и занятости Красноярского края, это привело к тому, что граждане стали активно вставать на учет, в результате официальный уровень безработицы в регионе к сентябрю (информация Министерства экономики и регионального развития края), по сравнению с сентябрем 2019-го, вырос более чем в шесть раз — до 4,9%.