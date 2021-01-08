Скончался создатель «Рецептов бабушки Агафьи» Андрей Трубников

В этом году предприниматель планировал заняться своим облепиховым проектом в Республике Тува и создать там косметическое производство. Что теперь - пока не ясно.

Андрей Трубников, создатель брендов «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica, умер в своем доме в Подмосковье. Об этом сообщило РБК со ссылкой на пресс-секретаря предпринимателя.

Что послужило причиной смерти, пока не известно. На момент трагедии Трубникову был 61 год.

Бренд «Рецепты бабушки Агафьи», под которым производилась косметика и бытовая химия, Андрей Трубников создал в 2002 году, а через шесть лет — марку «Натура Сиберика».