Пострадавший под лавиной подросток пришел в себя
Единственный выживший после схода лавины на курорте «Гора Отдельная» под Норильском 14-летний мальчик идет на поправку. О его состоянии рассказала родственница.
Как сообщила Life.ru тетя спасшегося подростка Раиса Бердникова, у ребенка ушибы, ссадины и синяки, но серьезных травм нет. Главное – врачам удалось справиться с последствиями обморожения и избежать ампутации конечностей.
Мальчик рассказал, что лавина сошла, когда жители домика готовились ко сну, возможно, ребенка спасло то, что рядом были одеяло и спальник. Это позволило продержаться три часа, пока шли спасательные работы.
Напомним, лавина на популярном в Норильске горнолыжном курорте сошла ночью 9 января, под завалами оказался домик, где находилась семья с двумя детьми. 45-летний мужчина, его 38-летняя жена и их полуторагодовалый сын погибли. Компания «Норникель», сотрудниками которой были взрослые члены семьи, объявила, что берет на себя все расходы, связанные с организацией похорон и поддержке выжившего мальчика, и пообещала следить за судьбой ребенка.
СК возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
СПРАВКА
Владелец одного из домиков на горе Дмитрий Федоров рассказал порталу НГС, что земельный участок под лыжной базой находится в аренде у Ассоциации любителей горнолыжного спорта «Гора Отдельная», желающие могут вступить в нее и поставить на территории домик для отдыха. Сейчас в ассоциации состоят примерно 200 человек, все они платят членские взносы. Дом погибшей семьи располагался выше всего по склону.
Отметим, что за четыре последних года в России произошло 13 лавинных катастроф с человеческими жертвами. Они были в разных территориях страны: Хибинские горы в Мурманской области, Чукотка, Алтай, Северный Кавказ, Хакасия. Красная Поляна, Камчатка, Бурятия. В целом в результате этих катастроф погибло более 50 человек. В основном, туристы и спортсмены.