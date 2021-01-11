Пострадавший под лавиной подросток пришел в себя

Единственный выживший после схода лавины на курорте «Гора Отдельная» под Норильском 14-летний мальчик идет на поправку. О его состоянии рассказала родственница.

Как сообщила Life.ru тетя спасшегося подростка Раиса Бердникова, у ребенка ушибы, ссадины и синяки, но серьезных травм нет. Главное – врачам удалось справиться с последствиями обморожения и избежать ампутации конечностей.

Мальчик рассказал, что лавина сошла, когда жители домика готовились ко сну, возможно, ребенка спасло то, что рядом были одеяло и спальник. Это позволило продержаться три часа, пока шли спасательные работы.

Напомним, лавина на популярном в Норильске горнолыжном курорте сошла ночью 9 января, под завалами оказался домик, где находилась семья с двумя детьми. 45-летний мужчина, его 38-летняя жена и их полуторагодовалый сын погибли. Компания «Норникель», сотрудниками которой были взрослые члены семьи, объявила, что берет на себя все расходы, связанные с организацией похорон и поддержке выжившего мальчика, и пообещала следить за судьбой ребенка.

СК возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

СПРАВКА Горнолыжный комплекс «Гора Отдельная» находится на окраине Норильска. Его история берет начало в 60-х годах прошлого века. Первый подъёмник здесь был построен к концу 70-х годов. С этих лет комплекс пользуется популярностью у северян. Продолжительность сезона здесь достаточно большая – с середины октября до июня. Комплекс имеет трассы разной сложности, в том числе с «черной» маркировкой. Протяженность самой длинной трассы составляет около 1500 метров при перепаде высот 300 метров.

Владелец одного из домиков на горе Дмитрий Федоров рассказал порталу НГС, что земельный участок под лыжной базой находится в аренде у Ассоциации любителей горнолыжного спорта «Гора Отдельная», желающие могут вступить в нее и поставить на территории домик для отдыха. Сейчас в ассоциации состоят примерно 200 человек, все они платят членские взносы. Дом погибшей семьи располагался выше всего по склону.

Отметим, что за четыре последних года в России произошло 13 лавинных катастроф с человеческими жертвами. Они были в разных территориях страны: Хибинские горы в Мурманской области, Чукотка, Алтай, Северный Кавказ, Хакасия. Красная Поляна, Камчатка, Бурятия. В целом в результате этих катастроф погибло более 50 человек. В основном, туристы и спортсмены.