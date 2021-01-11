Помещения банка «Енисей» продают с молотка

На портале «Российского аукционного дома» опубликовано объявление о продаже помещений банка «Енисей». Начальная цена составляет 143 млн рублей.

Общая площадь пяти помещений 1 507 кв. метров. Кроме недвижимости покупатель получит имущество — банковское оборудование, офисная мебель, системы охраны, связи и кондиционирования. Минимальная цена продажи — 68,5 млн рублей.

Другой лот — пристройка к зданию общей площадью 425 кв. метров. Начальная цена — 35 млн рублей, минимальная — 19 млн.

Принадлежащие банку здания продаются Агентством по страхованию вкладов, на балансе которого в данный момент находится данное имущество.

Напомним, в январе 2017 года у ПАО «АКБ Енисей» решением Центробанка была отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Причиной был назван факт, что кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Это привело к полной утрате собственных средств (капитала). Также ПАО «АКБ «Енисей» не исполняло требования надзорного органа о создании необходимых резервов на возможные потери, не представляла отчетность, отражающей финансовое положение.

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