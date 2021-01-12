За сход лавины в Норильске ответит дежурный диспетчер

Как сообщил Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии, в ходе расследования уголовного дела о сходе лавины на горнолыжном курорте «Гора Отдельная» задержан сотрудник норильской ЕДДС.

Якобы дежурный диспетчер городской единой дежурно-диспетчерской службы не включил в ежедневную сводку важную информацию. Из-за чего службы и не смогли предотвратить трагедию.

По версии следствия, 30 декабря центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Красноярскому краю составил прогноз, в котором было отмечено, что в период с 31 декабря по 11 января возможен сход лавин в горных районах. В документе также были описаны меры предупреждения подобных ситуаций, в частности, наблюдение за лавиноопасными участками, замеры уровня снега и информирование населения. Однако оперативный дежурный муниципальной ЕДДС не включил данные прогноза в оперативную сводку управления ГО и ЧС Норильска.

В результате его халатных действий население, глава администрации города Норильска, структурные подразделения администрации города Норильска, иные органы и учреждения о лавинной опасности не предупреждены, превентивные мероприятия органами местного самоуправления на территории Красноярского края не приняты», - сообщает пресс-служба СК.

Сейчас оперативный дежурный ЕДДС задержан, с ним работают следователи.

Напомним, накануне в мэрии Норильска прошли обыски и выемка документов, представляющих интерес для расследования уголовного дела.

Лавина на популярном в Норильске горнолыжном курорте сошла ночью 9 января, под завалами оказался домик, где находилась семья с двумя детьми. 45-летний мужчина, его 38-летняя жена и их полуторагодовалый сын погибли. В живых остался 14-летний подросток, сейчас он находится в больнице. Компания «Норникель», сотрудниками которой были взрослые члены семьи, объявила, что берет на себя все расходы, связанные с организацией похорон и поддержке выжившего мальчика, и пообещала следить за судьбой ребенка.

СК возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».