В администрации Норильска проведены обыски по делу о сходе лавины
Кроме того, обыски прошли у арендатора земель, который в свою очередь передал ее в субаренду и других «организациях и учреждениях, имеющих отношение к произошедшему».
Следователи провели обыск и выемку документов в подразделениях мэрии Норильска по делу о гибели трех человек в результате схода лавины в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная», — сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу СК России.
Такой же процедуре подверглись арендатор земельного участка, Норильское подразделение Ростехнадзора и несколько других «организаций и учреждений, имеющих отношение к произошедшему».
«В ходе обысков изъяты документы, представляющие интерес для следствия, назначены и проводятся необходимые экспертизы».
В частности установлено, что пострадавшие от лавины домики не находятся в собственности комплекса «Гора Отдельная», а построены «Ассоциацией по организации отдыха любителей горнолыжного спорта».
Сам же дом, где находилась погибшая семья, построен главой семьи «самовольно, без каких-либо разрешительных документов».
Ранее было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
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