Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 12.01
74,51
90,81
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В администрации Норильска проведены обыски по делу о сходе лавины

Мэрия Норильска
Мэрия Норильска. Иллюстрация: press-line.ru

Кроме того, обыски прошли у арендатора земель, который в свою очередь передал ее в субаренду и других «организациях и учреждениях, имеющих отношение к произошедшему».

#НОВОСТИ

Следователи провели обыск и выемку документов в подразделениях мэрии Норильска по делу о гибели трех человек в результате схода лавины в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная», — сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу СК России.

Такой же процедуре подверглись арендатор земельного участка, Норильское подразделение Ростехнадзора и несколько других «организаций и учреждений, имеющих отношение к произошедшему».

«В ходе обысков изъяты документы, представляющие интерес для следствия, назначены и проводятся необходимые экспертизы».

В частности установлено, что пострадавшие от лавины домики не находятся в собственности комплекса «Гора Отдельная», а построены «Ассоциацией по организации отдыха любителей горнолыжного спорта».

Сам же дом, где находилась погибшая семья, построен главой семьи «самовольно, без каких-либо разрешительных документов».

Ранее было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По теме

 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Сибиряк» выиграл тендер на строительство медцентра в Новосибирске на 7,5 млрд рублей«Сибиряк» выиграл тендер на строительство медцентра в Новосибирске на 7,5 млрд рублей
  • Где ели, спали и парились ведущие «Орла и Решки» в КрасноярскеГде ели, спали и парились ведущие «Орла и Решки» в Красноярске
  • На горнолыжной базе в Норильске сошла лавина. Есть погибшиеНа горнолыжной базе в Норильске сошла лавина. Есть погибшие
  • Глава Тасеевского района скончался от коронавирусаГлава Тасеевского района скончался от коронавируса
  • Итоги года. Еда в динамикеИтоги года. Еда в динамике
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.