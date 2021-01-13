Число убыточных предприятий в Красноярском крае чуть сократилось

Компаниям региона удалось существенно нарастить доходы, за счет чего разница между ними и убытками также выросла, несмотря на небольшой рост последних.

Число убыточных компаний в Красноярском крае по итогу января-октября 2020 года составило 30,5% от общего числа предприятий, что на 0,8 процентных пункта меньше, чем месяцем ранее. Об этом сообщили в Красноярскстате.

За 10 месяцев года эти компании показали убыток в 225,6 млрд рублей, тогда месяце назад эта цифра была на уровне 225,4 млрд. Годовые же доходы за октябрь выросли с 570,2 млрд рублей до 669,9 млрд. Таким образом сальдированный финансовый результат (доходы минус расходы) в январе-октябре 2020 года составил 444,3 млрд рублей — это 49,6% от показателя соответствующего периода 2019 года.

Кредиторская и дебиторская задолженности красноярских компаний тоже выросли: с 891,1 млрд рублей в сентябре 2020-го до 932,2 млрд в октябре и с 1 237,7 млрд до 1 253,4 млрд соответственно. Просрочка по этим долгам за месяц также увеличилась с 35,3 млрд рублей до 41,2 млрд (кредиторка) и с 52,9 млрд рублей до 53,4 млрд (дебиторка).