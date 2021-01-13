Микрозаймы в Красноярском крае снова сыграли вниз

Национальное бюро кредитных историй опубликовало данные о количество микрокредитов, выданных в регионе. Оно оказалось меньше, чем в 2019-м, хотя месяц превосходил те показатели.

По данным НБКИ, за 11 месяцев 2020 года в Красноярском крае было выдано 374 968 микрокредитов, это на 2,5% меньше, чем в аналогичном периоде 2019-го.

По количеству займов подобного типа край оказался на 12 месте по России и на втором в Сибири. Лидером же по округу стала Кемеровская область, где было выдано 579 752 микрокредита. Причем здесь же произошел максимальный прирост — 14,4% к январю-ноябрю 2019 года.

Помимо Красноярского края, из регионов СФО попавших в ТОП-30 по числу выданных микрозаймов, сокращение этого показателя было отмечено только в Новосибирской области, но там оно оказалось почти вдвое меньше — 1,2%.

В целом же по России за январь-ноябрь 2020-го было выдано 16,7 млн микрозаймов, что на 0,8%, чем в этот период годом ранее.