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Соучредитель ГК «Командор» Олег Сипетый расскажет на Гайдаровском форуме про ритейл

Соучредитель ГК «Командор» Олег Сипетый расскажет на Гайдаровском форуме про ритейл
Иллюстрация: tulapressa.ru

Одна из сессий Гайдаровского форума, который традиционно проходит в середине января, будет посвящена перспективам развития розничных сетей в эпоху онлайна.

#НОВОСТИ

Дискуссия будет проходить в смешанном режиме: некоторые участники будут находиться на площадке форума в РАНХиГС, некоторые выступят онлайн. Модератором сессии выступит заместитель генерального директора, директор розничной сети ПАО «Магнит» Руслан Исмаилов, участники дискуссии - генеральный директор ООО «ДНС Групп» Дмитрий Алексеев, директор по операционной деятельности ГК «О’КЕЙ» Павел Локшин и учредитель, член совета директоров ГК «Командор» Олег Сипетый.

Планируется обсудить роль «офлайнового» гипермаркета в современно мире, возможность конкуренции с онлайн-торговлей, мультиформатность современных магазинов, итоги пандемии для различных сегментов розничной торговли и шансы региональных сетей устоять перед федералами.

Напомним, о вызовах для современного ритейла Олег Сипетый рассказывал на майской сессии «антикоронавирусного» проекта «Делового квартала» «Первый красноярский кросс-консалтинг для бизнеса». Он отметил, что одним из крупных изменений в работе торговых сетей стали онлайн-заказ и доставка продуктов.

Коронакризис только ускорил очевидный тренд: доставка из магазина уже не экзотика, а норма. Что дальше? Часть людей — до 10 % — привыкнет к этой опции. Способ получения товаров первой необходимости в целом изменится. Одни будут заказывать доставку домой, другие — забирать пакеты с заранее собранными товарами в магазине. Готовимся к этому, в частности, зонируем пространства в больших магазинах, отводя площади под сбор и выдачу заказов», - рассказал Олег Сипетый.

 

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