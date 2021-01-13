Соучредитель ГК «Командор» Олег Сипетый расскажет на Гайдаровском форуме про ритейл

Одна из сессий Гайдаровского форума, который традиционно проходит в середине января, будет посвящена перспективам развития розничных сетей в эпоху онлайна.

Дискуссия будет проходить в смешанном режиме: некоторые участники будут находиться на площадке форума в РАНХиГС, некоторые выступят онлайн. Модератором сессии выступит заместитель генерального директора, директор розничной сети ПАО «Магнит» Руслан Исмаилов, участники дискуссии - генеральный директор ООО «ДНС Групп» Дмитрий Алексеев, директор по операционной деятельности ГК «О’КЕЙ» Павел Локшин и учредитель, член совета директоров ГК «Командор» Олег Сипетый.

Планируется обсудить роль «офлайнового» гипермаркета в современно мире, возможность конкуренции с онлайн-торговлей, мультиформатность современных магазинов, итоги пандемии для различных сегментов розничной торговли и шансы региональных сетей устоять перед федералами.

Напомним, о вызовах для современного ритейла Олег Сипетый рассказывал на майской сессии «антикоронавирусного» проекта «Делового квартала» «Первый красноярский кросс-консалтинг для бизнеса». Он отметил, что одним из крупных изменений в работе торговых сетей стали онлайн-заказ и доставка продуктов.