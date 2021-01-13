Рисунки и письма из личного архива Арэга Демирханова опубликовал музей «Площадь Мира»

В свое время именно Демирханов проектировал это культурное сооружение. Строилось оно как филиал Центрального музея Ленина в Москве и было по-своему уникальным.

Красноярский музей «Площадь Мира» опубликовал часть личного архива архитектора Арэга Демирханова, который ему передали в конце прошлого года, после смерти мастера.

На них представлены акварельные рисунки с изображением здания музея, документы о его строительстве, фотографии и чертежи — всего 40 экспонатов.

Ознакомиться с ними можно на странице музея в соцсетях (например, здесь ).

Напомним, что это сооружение строилось как филиал Центрального (московского) музея Владимира Ленина, который должен был стать 13-м в СССР и единственным за Уралом. Первый камень заложили в 1982 году, а закончили работы — в апреле 1987-го. Группой проектировщиков красноярского музея как раз и руководил Арэг Демирханов.

Свое сегодняшнее название музей получил в 2017 году, а до этого назывался Красноярским музейным центром, а еще раньше — с 1991 года —Красноярским культурно-историческим центром.