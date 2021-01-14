Красноярский музейный центр вошел в список самых влиятельных музеев мира

Музейный центр «Площадь Мира» упоминается в книге Revisiting Museums of Influence («Повторный взгляд на ведущие музеи: Четыре десятилетия инноваций в музеях Европы»), которая вышла в декабре.

Европейские музейные исследователи Марк О'Нил, Йетта Сандаль и Марлен Мулиу описали 50 музеев, которые внесли «поразительные инновации в общественное качество» за последние 40 лет. В аннотации отмечено, что передовые достижения можно найти в музеях независимо от их тематики, масштаба или источника финансирования.

В книге представлены «портреты музеев», сделанные в тот момент, когда был выявлен потенциал культурных центров. По мнению составителей сборника, «Площадь Мира» заявила о себе в 1998 году, когда Комитет по культуре и образованию Парламентской ассамблеи Совета Европы по рекомендации жюри Европейского музейного форума принял решение наградить Красноярский музейный центр специальным ежегодным призом.

Кроме Красноярского музейного центра в книге представлены музей Первого Президента России Бориса Ельцина в Екатеринбурге и Ярославский художественный музей, уточняет Культура24.

Напомним, на днях музейный центр опубликовал в своих соцсетях рисунки из личного архива красноярского архитектора Арэга Демирханова, который проектировал здание. Наброски отражают творческий поиск мастера.

Сооружение строилось как филиал Центрального (московского) музея Владимира Ленина, который должен был стать 13-м в СССР и единственным за Уралом. Первый камень заложили в 1982 году, а закончили работы — в апреле 1987-го. Свое сегодняшнее название музей получил в 2017 году, а до этого назывался Красноярским музейным центром, а еще раньше — с 1991 года — Красноярским культурно-историческим центром.

Сейчас это один из наиболее известных музеев страны и крупнейшая в Сибири выставочная площадка современного искусства. В 2019 году «Площадь Мира» стала одним из четырех финалистов Премии Европейской музейной академии (ЕМА) и получил особую отметку номинации Luigi Micheletti Award, которая вручается инновационным музеям в сфере современной истории, промышленности и науки.